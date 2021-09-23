T1聯盟／8年NBA資歷吉伊加盟 太陽打造最強洋將陣容

曾在2011-12、2012-13賽季在NBA克里夫蘭騎士並打出代表作的吉伊（Alonzo Gee），在今天確定加盟T1聯盟台中太陽隊，吉伊曾與厄文（Kyrie Irving）、湯普森（Tristan Thompson）等球星當隊友，擁有8年NBA資歷的他將成為台中太陽的中流砥柱。

34歲的吉伊身高198公分、體重100公斤，體能勁爆並擁有豐富的NBA與海外職籃經驗，讓台中太陽總經理汪蔚傑早早就鎖定他，汪蔚傑說：「我以前在轉播的時候對他就不陌生，他在防守端可帶領球隊，關鍵時刻又能和桑尼（Sani Sakakini）搭配，發揮老將的作用。」

吉伊在NBA打拚8年，以2011-12、2012-13賽季在騎士隊的成績最為亮眼，平均上場近30分鐘，平均得分也突破雙位數，在離開騎士後還曾效力於拓荒者、金塊、鵜鶘等隊，2016-17賽季結束後離開NBA，隨後到了波多黎各、澳洲與菲律賓等地拚戰，沙場經驗豐富。

今年將是吉伊首度來台打球，他說：「很開心能加入台中太陽，我已經等不及要跟隊友們見面，更期待能與球迷們同樂。非常感謝有這次的機會，希望我能打出精彩的球季，很快在台灣與大家相會。」

吉伊將是繼亞洲明星球員、巴勒斯坦國手桑尼後，台中太陽第2位加盟的洋將，接下來還將有NBA資歷球員，以及來勢洶洶的亞洲外援將加入。