勇士和公鹿 誰才稱得上是NBA中的兄弟之隊？

過往NBA出了許多有名的兄弟檔，現役球員當中也有很多人的兄弟目前仍在聯盟當中打球，曾經同隊的例子也不少。像是以「浪花兄弟」為招牌的勇士，曾同時簽下柯瑞（Stephen Curry）和湯普森（Klay Thompson）的兄弟，一度有機會打造出很有行銷話題的親兄弟雙連線，只是這項計劃最後沒有成真。

那時是2014年，小柯瑞（Seth Curry）在選秀會上落選之後加入了勇士體系，並在發展聯盟聖塔克魯茲勇士隊（Santa Cruz Warriors）和大湯普森（Mychel Thompson）聯手出賽。由於當時「浪花兄弟」的名號已經在聯盟打響，所以這兩人的兄弟在發展聯盟球隊的組合也被球迷們冠上同樣的稱號，這也曾讓小柯瑞感歎他們連專屬於自己的綽號都沒有。

那一個賽季小柯瑞在發展聯盟打得出色，成為隊上的得分王，只是一直沒有被拔擢上去和哥哥同場出賽，之後也離隊發展。至於大湯普森也同樣沒有機會和弟弟聯手，就離開了聯盟。

小柯瑞(右)在NBA已經打過7支球隊，可惜還沒有和哥哥柯瑞(左)在同一隊打球。 歐新社資料照片

而今，要說兄弟色彩最為濃厚的現役球隊，大概非公鹿莫屬。為什麼呢？最重要的原因，就是公鹿裡共有三位主力成員，包括字母哥（Giannis Antetokounmpo）、哈樂戴（Jrue Holiday）和大洛培茲（Brook Lopez），他們都有兄弟在聯盟裡打球，也經常因為兄弟聯手或是同場對決而躍上媒體版面。而比起其他球員的兄弟多半就是兩人，字母哥和哈樂戴則是三兄弟一起闖江湖。

字母哥一家其實共有五兄弟，而他排行老三，二哥（Thanasis）和大弟（Kostas）分別在2014年和2018年被選入聯盟，大弟還是那年選秀會上最後一個被選走的球員。結果沒想到，大弟卻是字母哥兄弟當中最先奪冠的成員，在2020年就隨著湖人拿冠，還早字母哥一年。只是大弟那年僅僅出賽15場，完全與主力沾不上邊，球季結束之後也離開聯盟。

至於哈樂戴則是三兄弟當中的二哥，他也一樣不是兄弟當中最先奪冠的人。他的大哥（Justin）在2015年就隨著勇士登頂，只是他生涯坎坷，2011年在選秀會上落選，之後常常是一年換一隊，至今已打過七支球隊。至於他的弟弟（Aaron）則是比哥哥小七歲，2018年才以23順位被溜馬選中。一年之後，大哥就與溜馬簽約，兄弟倆聯手打球。

哈樂戴三兄弟中大哥(左)與二哥(中)已嚐過總冠軍滋味。 歐新社資料照片

無獨有偶，2019年溜馬組成哈樂戴兄弟連線之後，公鹿也同時簽下兩組兄弟搭檔。字母哥的哥哥和大洛培茲的弟弟（Robin）都在密爾瓦基和兄弟聚首，那也是聯盟史上第二度出現單隊有兩對兄弟的紀錄。而第一支簽下兩對兄弟檔的是2014-15年球季的太陽：那時他們陣中有莫里斯兄弟（Markieff and Marcus Morris）和德拉基奇兄弟（Goran and Zoran Dragic）。只是小德拉基奇始終沒打出名堂，那季在太陽僅出賽了六場，就和哥哥一起被交易到熱火去了。

2019年11月公鹿對上溜馬，創下了同一場比賽有三組兄弟檔同場得分的空前紀錄。若不是哈樂戴二哥晚了一年才加入公鹿，那場比賽的紀錄還會更難得。不過，同年12月當鵜鶘在主場對上溜馬的時候，哈樂戴兄弟仍創造了聯盟史上第一次有兄弟三人同場比賽的歷史紀錄。

其實聯盟歷史上還有四兄弟在NBA出賽的紀錄，只是那已經是遠在上世紀的瓊斯兄弟（Wil, Caldwell, Major and Charles Jones），而且瓊斯四兄弟當中只有兩人曾經同隊，這四人也不曾在同一場比賽同時上場。至於五兄弟都打進NBA的紀錄則是還沒有出現，最接近此一紀錄的家庭，應該算是勇士七○年代的冠軍名將貝瑞（Rick Barry）一家。

老貝瑞生了五個兒子都是職業籃球員（Scooter, Jon, Brent, Drew and Canyon Barry），其中有三人打進NBA，一人拿下過灌冠大賽冠軍，就是那個穿著快艇的熱身外套，從罰球線起跳的布蘭特．貝瑞（Brent Barry）。老貝瑞最小的兒子今年才27歲，目前還在發展聯盟打拚，同父異母的他會不會加入哥哥們的行列打進NBA，還有待時間證明。

隨著小洛培茲離隊，小哈樂戴今夏也離開溜馬，要想看到這麼多兄弟檔同場比賽，可能要再等一等了，但公鹿這支充滿兄弟色彩的球隊，在新一季仍會繼續有更多的話題。