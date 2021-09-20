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NBA／「甜瓜」大爆料！ 安東尼坦承曾遭受前總裁史騰威脅

聯合新聞網 / 綜合報導
安東尼近期頻頻上節目開講，這回他更爆料前NBA總裁史騰曾威脅他。 截圖自湖人官方推特
安東尼近期頻頻上節目開講，這回他更爆料前NBA總裁史騰曾威脅他。 截圖自湖人官方推特

NBA賽季將於10月展開，湖人隊老將「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）最近時常出沒各種節目和Podcast，據《CLUTCHPOINTS》報導，他這回他在節目中爆料前NBA總裁史騰（David Stern）曾以言語威脅他，讓他不滿地表示：「原來NBA是聯邦調查局的一部分。」

安東尼在2006年金塊和尼克的鬥毆事件中因出拳被禁賽15場，但他認為這個處分是由前NBA總裁史騰主導，而且罰得太重了。他甚至爆料史騰曾以言語威嚇他：「我知道你和誰在一起，我知道你住在哪裡。我認識你的朋友們，我知道他們住在哪裡。我知道你什麼時候閉上眼睛，我知道你什麼時候醒來。我什麼都知道。」

「那時，我才知道 NBA 是聯邦調查局的一部分。」安東尼受訪時不滿地說。儘管他認定當時禁賽15天的處罰太重，但鑒於2004年的NBA史上最嚴重鬥毆事件「奧本山大亂鬥」中暴走的亞泰斯特（Ron Artest）遭禁賽73場，許多人認為賽場上的暴力事件應當從嚴處理，該報導的作者就表示這樣嚴厲的處分對NBA球員來說是件好事。

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