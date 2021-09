NBA／「甜瓜」大爆料！ 安東尼坦承曾遭受前總裁史騰威脅

NBA賽季將於10月展開,湖人隊老將「甜瓜」安東尼(Carmelo Anthony)最近時常出沒各種節目和Podcast,據《CLUTCHPOINTS》報導,他這回他在節目中爆料前NBA總裁史騰(David Stern)曾以言語威脅他,讓他不滿地表示:「原來NBA是聯邦調查局的一部分。」

安東尼在2006年金塊和尼克的鬥毆事件中因出拳被禁賽15場,但他認為這個處分是由前NBA總裁史騰主導,而且罰得太重了。他甚至爆料史騰曾以言語威嚇他:「我知道你和誰在一起,我知道你住在哪裡。我認識你的朋友們,我知道他們住在哪裡。我知道你什麼時候閉上眼睛,我知道你什麼時候醒來。我什麼都知道。」

「那時,我才知道 NBA 是聯邦調查局的一部分。」安東尼受訪時不滿地說。儘管他認定當時禁賽15天的處罰太重,但鑒於2004年的NBA史上最嚴重鬥毆事件「奧本山大亂鬥」中暴走的亞泰斯特(Ron Artest)遭禁賽73場,許多人認為賽場上的暴力事件應當從嚴處理,該報導的作者就表示這樣嚴厲的處分對NBA球員來說是件好事。

How Carmelo Anthony found out that David Stern and the #NBA was part of the Feds (after his 15-game suspension - December 2006, Knicks-Nuggets brawl)😳👀



(🎥 via @mworthofgame) pic.twitter.com/plVmtcj6LC