魔術強森vs.柯瑞 誰是史上最強控球後衛？

美國媒體clutchpoints做了一分非常特別球迷民調「史上最強控球後衛」，候選名單有五人，分別是「魔術」強森、「咖哩」柯瑞、「助攻王」史塔克頓、「運球教科書」湯馬斯、「大O」羅勃森。

結果魔術拿到51%選票、柯瑞43%、史塔克頓3%、大O 2%、湯馬斯1%。

這個結果有點意外，因為魔術強森名氣人氣實力歷久不衰，經過將近三個世代(30年)交替，他還是球迷心目中史上最強控球。但也不很意外，五名候選人中只有柯瑞是現役球員，其他四個都是早就退役多年名人堂球星，生涯各有傳奇和不朽紀錄，打法、球路也都引領世代和改變籃球。

柯瑞能排第二，我倒是很吃驚。這五名史詩級控球各領風騷，各有歷史定位和無可取代紀錄和成就。

魔術強森強在全能+帶隊能力。80年代NBA，205公分控球後衛史上僅見，比賽創造力十足，在傳球第一控球理念下，魔術強森帶隊能力一流，擅長幫助隊友更出色，面框、背框、低位都有純熟技藝，關鍵球把握性高，更重要的是球路充滿激情和帶動唱能力。在控球後衛歷史上，魔術強森就像「籃球之神」喬丹一樣的存在，很難被取代。

魔術強森控球如行雲流水，假動作常常像是「輕薄的假象」，連攝影師都騙過。而傳球時就像球上黏了「伸縮自如的愛」，連背後彈地傳球都能精準到位。他不但幫助球隊贏球，也讓比賽變得更好看。 1990-91 Upper Deck 球員卡

史塔克頓是歷史助攻王，連續10季場均助攻至少10次以上，連續10年得分、助攻都是「二位數」，生涯場均助攻10.5次，排名第二基德才8.7次，極大差距讓史塔克頓在球迷心中有難以取代歷史上助攻王分量。

大O是史上第一個單季場均大三元傳奇，在50-60年代NBA，大O就是現象級無解存在。但歷史太過久遠，過去30年NBA球迷很難想像和理解50年前的大O究竟是如何統治NBA，改變籃球。

史塔克頓將樸實無華的控球基本功，運用工匠精神發揮到極緻，日復一日做到完美，終於磨出閃耀的光芒。 1990-91 Upper Deck 球員卡

湯馬斯在80年代超凡脫俗控球技藝、過人方式和流暢節奏，充滿攻擊力控球風格，同樣具有改變籃球傳統和戰術意義，為傳統控球後衛帶來震撼性改變。

「運球教科書」只是形容他人球一體的控球、運球、突破技術，用現代籃球和球迷熟悉眼界去看，湯馬斯在球場上擁有厄文的控球技藝、變幻莫測突破變速，還有奈許的組織力和創造力，他還具備保羅的帶隊能力，進攻端湯馬斯就是當年「壞孩子」底特律活塞第一號得分手，活塞隊友就是圍繞湯馬斯建隊，打造一支總冠軍鐵血軍團。

湯馬斯身高只有185公分，卻有夢幻般地運球能力、強硬的肢體碰撞耐力以及滿嘴的垃圾話，在80年代像是神一樣的存在。 2009-10 Panini球員卡

湯馬斯控球、突破更勝投籃，領導統御和改變比賽帶隊能力更勝攻防技藝，他就像60年代大O、80年代魔術強森、90年代史塔克頓，都是畫時代控球後衛，改變籃球並為控球後衛建立新世代。

史上最強控球排名第二，五名候選人中唯一現役球員柯瑞又是另一種「存在」，他像來自第三空間，充滿各種不可思議，柯瑞的射程、投籃、打法和控球方式，完全顛覆籃球傳統，樹立控球後衛全新世代。

柯瑞是NBA歷史上受到對手最多防守關照、最多針對性防守(Box-1，一釘人四區域)、同時被針對性防守區域最大歷史第一人，壓迫和包夾範圍擴大到一過中線，即使當年喬丹都沒有受到這種防守待遇。

沒有一個對手會放柯瑞空檔，當柯瑞打擋拆、一對一或突破時，永遠採取兩人或三人包夾，迫使柯瑞必須出球(傳球)，面對柯瑞有球、無球，所有對手的攻防戰術都必須要因為柯瑞史上最出色投籃和三分球、射程，做出最大調整和改變。

37歲重返金州勇士效力前鋒伊古達拉這麼形容柯瑞，「他改變了比賽，不只是他的投籃、射程和三分球，他每天帶著微笑和歡樂上場打球，這在過去會被貼上軟弱標籤，80、90年代NBA都以展現強悍、鐵血風格得到讚嘆，露出微笑就會被認為弱者」。

「當柯瑞上場用過中場大號三分球一次轟炸對手，各種擋拆、一對一、後撇步三分命中，令所有人瘋狂，他開始微笑、抖動肩膀、享受比賽，這是柯瑞效應，他徹底改變籃球比賽」伊古達拉用自己做為柯瑞長期隊友和歷史、籃球眼界，為柯瑞寫進歷史。

柯瑞也是改變NBA的畫時代人物，而且激起一波革命性的洪流，全球籃壇都受到影響！ 2020-21 Panini 球員卡

TNT電視球評史密斯進一步為柯瑞定位，史密斯說，「柯瑞是個不可思議球員，他對籃球影響力之大，就是這個世代的喬丹」。

柯瑞很可能在2-3年內再奪一冠，超越魔術強森，成為史上最強控球後衛。一如湖人前鋒詹姆斯也極可能在2年內再奪一冠，超越喬丹成為史上最強球員，讓所有質疑者閉嘴。

史上最強控球後衛，柯瑞很接近，或許他只差一個總冠軍和一個FMVP。