狀元狼倒吃甘蔗 愛德華成灰狼是否拆夥的關鍵

過去被戲稱為「天賦狼」的明尼蘇達灰狼，不意外的上個球季仍是在西區後段班徘徊，23勝49敗，排名西區第13名。灰狼整季問題不斷，唐斯(Karl-Anthony Towns)、羅素(D'Angelo Russell)相繼因傷缺陣，而畢斯利(Malik Beasley)的場外麻煩不僅被禁賽處份，還得面臨牢獄之災。

上季例行賽結束後，陣中老將魯比歐(Ricky Rubio)在受訪時就曾爆料，下季灰狼若是戰績依舊沒起色，仍可能整隊打掉重練。然而，沒想到新球季還沒開打，魯比歐卻先被老東家給交易走。展望新賽季，灰狼能期待甚麼？球隊的建隊方針未來又該怎麼走，上季的狀元狼愛達華(Anthony Edwards)無疑成為這之中的關鍵。

愛德華的慘澹開季 活像水貨狀元

愛達華開季之初，投籃選擇與命中率慘澹，去年12月和今年一月共計近20場球，兩分球命中率38.8%，三分球命中率31.8%，上場25分鐘左右，平均僅拿下14分2.8籃板。他在場上空有體能與衝勁，雖能在缺乏亮眼的灰狼陣中帶來些球賽活力，但魯莽的作風，缺乏球賽解讀力與傳球視野，令人不禁擔心愛達華怎麼融入球隊。況且他的鋒芒完全被探花小鮑爾(LaMelo Ball)被壓過去。

2>1！愛德華(右)身為2020年NBA選秀狀元，首季開局卻是表現太差，下半季雖然急起直追，但年度新人王還是由小鮑爾(右)抱走。穿1號球衣的他想要成為球隊南波萬還有很長的路要走。 2020 Panini 球員卡

鮑爾在黃蜂從替補出發越打越好，角色越來越吃重，穿針引線、影響球隊的能力比上半季的愛德華好多了，也不免招致批評、質疑聲浪，灰狼球團是否選進了水貨狀元。

攤開灰狼充滿潛力的年輕陣容與狀元史，2014選秀大年的怪物壯元維金斯(Andrew Wiggins)，始終無法達成當初世人對他身為救世主的期盼，反倒是隔年狀元唐斯(Karl-Anthony Towns)從飽受批評一路走來成為灰狼一哥。

再看看愛達華的技能包，球技沒有唐斯全面，體能雖勁爆但防守評價也不到維金斯當年那麼地被看好。倒是愛德華個性鮮明，充滿自負的一面，即便是他狀態不好的上半季也無損他的信心。而這樣的傲氣與心理素質反倒成為沒有壓垮他無法適應職業聯賽的關鍵，讓不少準備看過譽狀元笑話的人在下半季都緘默起來。

灰狼近幾季選進的3個狀元郎之中，只有唐斯在首季就能證明他的狀元身價。 歐新社資料照片

判若兩人的上下半季 愛德華擁有得分利刃的潛力

愛德華在二月份之後上場時間從25分鐘大幅提升直到例行賽結束約莫保持在34、35分鐘左右，而他也沒有辜負教練團給予他發揮的空間。從一月到四月，愛德華的投籃命中率從35.8%每月爬升直到43.7%，且投籃越來越有自信，射程越拉越遠，單場要投到8次的三分球出手，然而不到三成五的命中率不佳是他目前進攻端的罩門。

但還是值得肯定愛德華意外地在主力輪番缺陣的混沌中竄出成為陣中的得分利刃，發揮出色的運動能力，滿場飛奔，好像選秀前被球團看上的狀元潛力真有那麼一回事。明星賽後他的狀態更明顯加溫，上下半季表現判若兩人，頻頻上演爆扣的精彩鏡頭，展現出狀元郎霸氣，也一度在鮑爾因傷缺陣的時候，被認為有機會角逐到新人王。

愛德華三月份以來得分站上20大關後，逐月成績分別是24.2分、21.6分，以及五月份的八場球場均達27分，兩分與三分球命中率分別有著水準以上52.8%與40.6%。希望他站上這個層級的表現後就此下不來，灰狼現有陣容，若是健康出擊就能排出他與羅素的後場，加上攻守核心的唐斯，算是還不錯的年輕核心組成。

愛德華在球季的最後八場比賽打出球星般的身手，但當時許多球隊已經在消化比賽，無法認定他是否真的已經進化成功。 歐新社資料照片

此外，愛德華打先發也與從板凳出發有著不小落差，愛達華年輕敢秀，做為先發球員出賽55場數據漂亮許多。場均達21.3分5.2籃板，現階段他就是需要掌聲與光環的人來瘋型球員。

休賽季身材更加進化 展望二年級突破撞牆期

休賽季除了他的投籃訓練影片看起來不錯外，最訝異的大概是教練出席活動時透露出愛達華從6呎4吋抽高到6呎6吋高，並轉述愛達華充滿自信的一句話：「別讓我長到6呎6吋，否則我會變成喬丹」。

若這樣的身體素質再強化後，那麼原先偏矮的得分後衛身材，一舉拉到標準二號位體型，搭配他的臂展與驚人彈跳力，愛達華在靜態、動態的先天條件都變得更加令人期待，同時也希望休賽期釋出的訓練影片中，他柔軟的投籃手感能延續到新球季實戰中。

愛德華在休季訓練期間又長高兩吋，而且投籃手感極佳，新球季更加值得讓人期待。 歐新社資料照片

只要灰狼隊於他的定位明確，新賽季愛德華主打先發得分後衛應該是沒甚麼問題的才是。在他充滿野心之餘，學習增加傳導的視野、失誤的控制，提升穩定度，也將會是他的下一課。

究竟充滿抱負與信心的愛德華，會是碰上二年級生撞牆期抑或者是隨著他身體進化，整體球技更加令人驚艷呢？新球季很快就會有答案。

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