NBA／湖人改打小球? 經紀人證實下季詹皇、AD改打4、5號

今年夏天各隊做出的交易案，其中最大震撼彈非湖人新組的三巨頭莫屬，而根據詹姆斯（LeBron James）和戴維斯（Anthony Davis）的經紀人Rich Paul表示，新賽季湖人將會嘗試新的打法，讓詹皇和戴維斯兩人分別改打大前鋒和中鋒。

有消息指出，在衛斯特布魯克（Russell Westbrook）正式被交易到湖人以前，就有和詹姆斯和戴維斯見過面，當時討論到若衛斯特布魯克真的加盟湖人，新賽季球隊的配置將如何做出調整，而詹姆斯和安東尼表示他們願意改打4號位和5號位，看來他們當時的討論不是在開玩笑，因為此說法今天也從兩人經紀人的嘴裡得到了證實。

湖人新賽季若決定這樣變陣，想必是要避免衛斯特布魯克和詹姆斯的功能重疊，如此一來，衛斯特布魯克能做好控球後衛的職責，發揮他大三元製造機的本事，進而減輕詹姆斯在組織進攻上的壓力，讓他專心做好進攻和防守。

而一旦戴維斯改打中鋒，表示湖人決定打小球戰術，隨著比賽節奏增加，絕對能凸顯湖人在攻防轉換上的優勢，這也讓球迷開始期待，未來衛斯特布魯克和詹姆斯能展現出那些驚人的配合。