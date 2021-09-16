哥哥總是比較優秀？小莫里斯要打破既定印象

人說兄弟登山，各自努力，而長得一樣的雙胞胎兄弟，同在NBA打球也常常有著完全不一樣的命運。就以莫里斯兄弟來說，做為弟弟的小莫里斯（Marcus Morris Sr.）只晚哥哥（Markieff Morris）七分鐘出生，但他就是比哥哥矮3公分，輕10公斤，低一個選秀順位，也不知道會晚幾年才能拿到生涯的第一個冠軍。

目前聯盟裡有許多出名的兄弟檔，現役球員當中，整體成績最為出色的就屬柯瑞兄弟（Stephen/Seth Curry），最有場外話題的則是有個大砲老爸的鮑爾兄弟（Lonzo/LaMelo Ball），而在字母哥三兄弟（Thanasis/Giannis/Kostas Antetokounmpo）的小弟離開聯盟之後，哈勒戴三兄弟（Justin/Jrue/Aaron Holiday）就成了最人多勢眾的一組。至於雙胞胎組合，比較出名的則有莫里斯、洛培茲（Brook/Robin Lopez）及大鬍子馬丁（Cody/Caleb Martin）等人。

有意思的是，這三對雙胞胎都曾同隊打球，而在現階段的生涯成就都是由哥哥領先。像大莫里斯和大洛培茲都已先後在湖人和公鹿奪冠，兩人的弟弟卻連決賽的地板都還沒摸著。至於最年輕的這一組馬丁兄弟，大馬丁在2019年以第36順位被選入黃蜂，而小馬丁則是在同年落選之後與黃蜂簽約，但已在今年八月被釋出。

洛培茲兄弟是在2008年選秀會中一起進入NBA，大洛培茲(右二)是在第一輪第10順位被籃網選中，小洛培茲(左一)則是在第一輪第15順位被太陽挑走。 歐新社資料照片

「哥哥的籃球路，走來似乎比較順」，這句話難免會在三位弟弟們的心中發酵。而對小莫里斯來說，自己的籃球路就是一路被拿來和哥哥比較，也常年落居下風。兩人同為堪薩斯大學打球，哥哥穿21號球衣，小莫里斯則穿22號。兩人同年投入選秀，哥哥在第13選位被太陽挑中，而小莫里斯則是隨後在第14順位被火箭帶走。

一開始的小莫里斯像是亦步亦趨地跟著哥哥，才在火箭待了兩年就被交易到太陽，兩兄弟正式在職業賽場上合體出擊。只是不到兩季的光景，這對兄弟檔就被拆散，從此兩人在各隊輾轉，為了奪冠而各自努力。而到了2020年2月，兄弟倆在洛城聚首，生涯首度進入有機會爭冠的豪門強權，兩人卻是為了不同球隊打球。

2020年2月初，小莫里斯被交易到快艇，17天之後，哥哥則被湖人簽下。雖然小莫里斯比哥哥早幾天來到洛城，但哥哥很快地就在那一季隨湖人拿下冠軍。至於小莫里斯本來有機會和哥哥會師，在西區決賽上演兄弟對決的戲碼，結果快艇在第二輪搞砸三比一領先優勢，被金塊三連勝逆轉。小莫里斯在第七戰手感低迷，三分球六投中一，只得七分，被視為輸球戰犯之一。

湖人在2020球季拿下NBA總冠軍，大莫里斯(右)在防守上有不少的貢獻。 歐新社資料照片

常常有球迷會問，這兄弟倆究竟哪一個比較強？兩人都是超過兩公尺高的出色長人，也都有禁區單吃的能力，但身材較高，噸位較重的哥哥功能更全面，可以從大前鋒的位置延伸到小球陣式裡的5號角色；而小莫里斯則是在三分線上打出成績，是能打到4號位的小前鋒。

小莫里斯在打法風格和角色位置的發展之所以和哥哥不同，也是因為他從學生養成時期就一直和哥哥同隊打球，當他尋找兩人在場上共存的打球方式時，也從中找到自己和哥哥之間的球風區隔。

湖人奪冠之後，上一季的快艇原本有意招來哥哥，讓這兩兄弟在同隊合體來一起拚冠，不過哥哥最後仍是決定以一年老將底薪續留湖人，計劃就此破局。雖然兄弟無緣聯手，但小莫里斯在和快艇以令人意外的四年六千四百萬續約之後，確實在那一季的季後賽打出超越哥哥的表現。

2021年那一季，湖人早早在第一輪就被太陽淘汰出局，哥哥頂替受傷的戴維斯（Anthony Davis）先發卻毫無建樹。反觀小莫里斯先是在第一輪搶七時，以七記三分球幫助快艇擊敗獨行俠，第二輪也兩度拿下超過20分，打敗西區第一種子的爵士。到了西區決賽的最後一場，快艇雖然不敵太陽，小莫里斯仍是全隊得分最高的球員，完全擺脫他之前的戰犯形象。

從這一個角度來看，其實小莫里斯已經逐漸追上哥哥，往自己的冠軍更進了一步。即使兩人之間仍有些擺脫不了的巧合，就像上一季兩人同為洛城球隊效力，結果在季後賽都是被兩人共同的前東家太陽給淘汰出局，但小莫里斯已經打出了自己的格局。這一切的改變，也許是從小莫里斯的兒子出生之後開始的。

小莫里斯在今年季後賽表現不算，19場出賽平均上場時間接近32分鐘，場均12.2分、4.3籃板。 歐新社資料照片

在2018年7月20日，小莫里斯的女友為他生下一子。父親的角色，給了小莫里斯完全不同的心態。他給兒子取了和自己一樣的名字「馬克斯」（Marcus Morris Jr.），那時還為塞爾蒂克效力的他，也開始在自己球衣的名字上加了「Sr.」的後綴，代表自己升格為老爸。在聯盟中，有一堆球員以「Jr.」的後綴來向他們的同名父親致敬，小莫里斯卻是反其道而行，想讓同名的兒子長大了之後知道他對自己有多重要。

由母親獨力撫養長大的小莫里斯，因為自小生命裡就沒有父親的存在，所以他更看重自己在兒子心中的地位。改叫自己「老莫里斯」，並不是在和自己的哥哥做出區隔，也不是想讓人搞混誰才是哥哥，而是小莫里斯在標誌著自己的成熟與轉變：從追逐哥哥在球場上的每一個腳步，轉而用場上的追求，來成就自己的家庭和場外的人生。

就像2020年進入泡泡園區復賽那一季，小莫里斯也因為第二個兒子的出生而選擇離開球隊，對他來說，家庭才是最重要的。雖然哥哥仍是比他更早結婚，更早生了個女兒，但這已經沒什麼好比較的了。而且小莫里斯和哥哥之間也有個默契，就是要在相近的時間生小孩，彼此也要住在附近，這樣同齡的孩子們就可以玩在一起。

下一季，哥哥確定轉隊熱火，而小莫里斯仍將留守快艇，兩人不再為同城球隊打拚。隨著湖人大肆補強軍備以及其他強權快速崛起，快艇新球季的奪冠行情較前兩季下滑不少。然而，不像哥哥的各項攻守數據都呈現下滑的趨勢，專注在提升三分攻擊力的小莫里斯，上季在三分線外的出手數（5.2次）是生涯次高，場均命中數（2.5個）和命中率（.473）則都衝上新高點。新一季的他，或許距離自己的冠軍還很遠，但心境成熟的小莫里斯，或許在場上的表現會持續走高，成功打破以往「哥哥比較優秀」的既定印象。