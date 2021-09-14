MVP預測排名第一 唐西奇的上限在那裏？

賭城盤口最新NBA年度最有價值球員( MVP)出爐，獨行俠後衛唐西奇排第一，賠率最低，公鹿前鋒安戴托昆波第二，76人中鋒安比德第三、籃網前鋒杜蘭特、勇士後衛柯瑞並列第三。

22歲唐西奇排第一並不意外，上季唐西奇場均27.7分、8.6助攻、8籃板，獨行俠戰績西區第五，唐西奇已經具備準MVP候選資格，如果獨行俠能打出西區前三戰績，唐西奇就有機會跟公鹿前鋒安戴托昆波、金塊中鋒約柯奇一較高下。

更早一年，也就是唐西奇入行第二年場均28.8分、8.8助攻、9.4籃板，一個21歲年輕人在NBA第二年就能打出如此「夢幻」般數據，就連史上最偉大球員喬丹、詹姆斯、布萊恩都做不到。

NBA史上能在生涯前三季就達成5000分-1500籃板-1500助攻的球員，只有羅伯森、詹姆斯和唐西奇。 歐新社資料照片

唐西奇應該很快就能拿下屬於個人最高榮耀年度MVP，只要他保持健康，持續加溫，帶領獨行俠打出分區前三戰績，唐西奇很可能在2-3年內就能摘下MVP。但更多人好奇的是，22歲唐西奇「上限」究竟在那？

當21歲唐西奇在NBA生涯第二季就打出不可思議場均28-8-9數據時，許多球迷嚇呆了，他們問我：「唐西奇有沒有可能刷出比「大三元機器」衛斯特布魯克更可怕、恐怖數據？」

我的解答是：「28-8-9這樣的變態數據已經是籃球上限，再多也就是30-9-9，因為唐西奇的球權佔用率極高，球隊戰術、決策、出手都在他手上，他的使用率已經接近30%，尤其是季後賽。」

唐西奇打出這樣的數據和表現，獨行俠只能在西區前四外上下震盪，那是球隊整體問題，是球隊防守球問題，是球隊二號球星和角色球員問題，你不可能要求唐西奇更多輸出，或許唐西奇還會打得更有效率，但已經非常有限。

衛斯特布魯克(左)在2016-17球季曾繳出31-10-10的史詩級成績，唐西奇(右)恐怕沒有辦法刷出這樣的數據。 歐新社資料照片

28-9-9幾乎就是唐西奇未來幾年個人數據上限，上季他的三分球命中率3成5，投籃命中率4成8，也都是生涯最佳表現，如果唐西奇最重要隊友波爾辛吉斯在攻防兩端打得更出色更具統治力，那麼唐西奇個人數據還會略微下滑。

唐西奇的「上限」在那？得從兩個層面去分析

第一、個人數據

唐西奇個人數據最好大概就在這裡，28-9-9，他打得更聰明、更有效率，也大概就是這樣，平均每出手20-22次，球權使用率超過26%，季後賽持球和單打更多，使用率更高。

因此唐西奇必須要展現更多技能和多樣武器，比如：弱位牽制，往禁區攻擊，幫助隊友創造更多出手空間和機會，成就團隊戰力。最基本就是inside-out的搭配和牽制。

唐西奇能不能摘下MVP，取決於獨行俠戰績和排名，如果獨行俠不能站上西區前三，甚至前二，唐西奇很難有機會贏得年度MVP。唐西奇現在打出來的的數據已經接近他的上限。現代籃球和NBA比賽節奏，除非唐西奇每場打45分鐘，每場出手25次以上，否則最完美數據就是這樣。

唐西奇(中)現在幾乎已打出他的上限，個人成績很難再突破，想要贏得MVP，還需要球隊有好戰績。 歐新社資料照片

第二、團隊戰績和戰力表現

西區三雄是湖人、太陽、快艇，爵士、金塊、勇士可能都要排在獨行俠前，獨行俠季外補強和關鍵性都不明顯，面對恢復元氣的勇士，獨行俠想要在戰績和戰力上取得優勢有點困難。唐西奇需要在團隊攻防和串連隊友方面做得更出色，但他的表現和全能技藝已經如此傑出，我們還能要求他什麼？

獨行俠現在只能靠教練執教表現，提升防守強度，另外就是波爾辛吉斯必須更爭氣，打出他第一長人和禁區攻防主宰力，不能像過去兩年如此平庸。

獨行俠中鋒波爾辛吉斯(左)如果能像唐西奇學習，打得更聰明一點，獨行俠應該能有更強大的競爭力。 歐新社資料照片

新賽季唐西奇表現和競爭MVP話題肯定是最大熱點，唐西團隊「上限」和「防守」表現，將決定他生涯第一座 MVP何時落袋。