華人球員為何屢闖NBA失利？ 語言、化文差異挑戰多

洛杉磯湖人隊因應新球季持續部署，日前傳出與曼菲斯灰熊隊達成交易，把小加索（Marc Gasol）、2024年二輪選秀權與現金，換回中國大陸球員王哲林的簽約權。頓時間，NBA球迷紛紛在推特（Twitter）問：「誰是王哲林？」主流媒體認為，湖人隊策動交易目的是釋放薪資空間，王哲林赴美機率微乎其微，這讓我聯想到，從林書豪之後下一位登上NBA的華人是誰？

消息傳出，王哲林這個名字在美國體育界引起討論，尤其他擁有7呎身高、230磅體重，乍看身體條件應是好料子，但何以灰熊隊一直沒動作，讓王哲林在CBA聯盟發展呢？當然，湖人隊和華人牽在一起，於中國大陸可掀起不小風波，假設成真王哲林將是繼孫悅、林書豪、易建聯後，第四位披紫金球衣的華人。無論如何，交易牽涉價值1000萬美元，我們亦可解讀湖人和王哲林簽約，代價要千萬美元。

洛杉磯湖人隊與灰熊隊展開交易，將小加索送出洛杉磯，取而代之是換回中國大陸選手王哲林(右)的簽約權。 歐新社資料照片

根據媒體Cranjis McBasketball的分析，王哲林身高7呎、27歲，2012年起為CBA福建男籃效力。臂展短、脖子長，護框能力一般，移動速度很慢，三分球投射能力不穩，這都是挑戰NBA要克服的障礙。長期跟訪湖人隊的Lake Show Life記者Jason Reed認為，湖人確實對王哲林有些興趣，終究在CBA活躍且以身高7呎的長人而言，是有開發的潛力。或許如此，湖人以保留簽約權的方式，觀察轉隊上海大鯊魚的王哲林。同時間，中國大陸王的經紀團隊，亦嘗試和湖人隊聯繫以瞭解意向。

美國媒體評斷王哲林(左)實力仍不夠挑戰NBA，認為這是湖人隊釋放薪資空間的一筆操作。 歐新社資料照片

華人征戰NBA為何困難？除了美國本土好手如雲，國際球員必須克服球技、先入為主的觀念、文化差異、語言等挑戰為不爭事實。即使英語流利如林書豪，也未必能在聯盟討得便宜，時間回到2002年，「移動長城」姚明以22歲年紀當選NBA狀元，原因除了打爆CBA，他18歲曾在訓練營比下錢德勒（Tyson Chandler），吸引球探目光，2000年雪梨奧運和美國代表隊交手，展現絕佳天賦與條件，直到選秀會前的測試，聯盟有27隊派球探到現場，實力獲得認證。

不過，之後很少有華人球員站穩腳步，2007年易建聯是繼姚明之後選秀順位最高者，但在聯盟卻如浪人四處輾轉，終於在2016年告別NBA賽場。同時期，林書豪則是於紐約尼克隊大放異彩，並在2019年與多倫多暴龍隊奪年度總冠軍，即便如此他所受的差別待遇、質疑仍如影隨形，無論是紐約、休士頓、洛杉磯、夏洛特、布魯克林、亞特蘭大到多倫多。

林書豪(右)從小就融入美國的日常生活之中，因此他在NBA打球較少遇到適應上的問題，可是他的華裔血統還是讓他受到很多的差別待遇，要不然NBA生涯可能更為亮眼。 歐新社資料照片

2014年我跟訪湖人隊一整年，林書豪亦表示內心屬意先發，但球隊裡地位得靠實力爭取，他能做的就是打好每一場球，取得教練團和隊友信賴。在NBA拿過大三元、單場砍下38分，還有流利的英語和哈佛大學頭腦，林書豪仍舊跌跌撞撞，在多數美國球迷心中，他是「哈佛小子」，並不是NBA明星，關鍵時刻球應該交給別人，而不是讓林書豪投關鍵一擊。

最近赴美的華人，是暱稱「大魔王」的周琦，他因2011年土耳其U16男子青年籃球邀請賽一鳴驚人，籃球媒體EuropeanProspects給予周琦高評價：「身為長人但投籃跟後衛一樣好，能在中距離跳投或運球上籃，亦有防守意識。缺點是爆發力不夠，很少直接攻擊籃框，左手得分能力差。」靠著國際賽曝光，周琦2016年被休士頓火箭選中，但苦無上場機會，大多時間是蹲發展聯盟，2018年底正式被裁掉，結束NBA邊緣生涯。

歷年來許多華人選手征戰NBA，大部分都在邊緣掙扎，鮮少能擠入核心輪替陣容，包括在CBA表現出色的周琦，始終在發展聯盟打滾，最終只能黯然返國。 歐新社資料照片

語言溝通不擅長、遭受差別待遇，亞洲球員真的難以生存？未必如此，相較於華人球員鎩羽而歸，日本球員卻異軍突起，譬如以首輪加盟華盛頓巫師隊的混血兒八村壘，以及從邊緣人掙得板凳一席的渡邊雄太，都算成功案例。其中，渡邊例子值得亞洲球員借鏡，英雄不怕出身低，只要掌握機會就能圓夢。

身高6呎9吋的渡邊雄太，2018年靠一紙非正式約加盟曼菲斯灰熊隊。打了兩季33場比賽，平均8.5分鐘，得2.3分、1.5籃板。2020年以Exhibit 10臨時約轉戰多倫多暴龍，新季前夕轉雙向合約。生涯轉機出現在2021年1月底，他獲得機會打替補，4月時已經打固定輪替，曾有三場比賽得分上雙，生涯單場拿21分。

日本球員渡邊雄太(左)經過不斷的努力 ，終於在NBA掙得一席之地。 歐社新資料照片

渡邊雄太靠39場比賽、平均13.4分鐘證明自己，2021年26歲的他獲得一紙正式合約，成為田臥勇太、八村壘之後第3位拿正式合約的日本球員。所以，障礙與挑戰其實大家都有，能夠跨過門檻的就能成贏家，王哲林還算年輕，若願意克服自身缺點，讓湖人隊耳目一新的話，我們不是沒機會看到他赴美和詹姆斯聯手。