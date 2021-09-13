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T1／會長錢薇娟喊目標 3聯盟辦台灣大賽

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
T1賽務營運長賈凡（左）、會長錢薇娟（中）和秘書長張運智和媒體見面。記者曾思儒／攝影
T1賽務營運長賈凡（左）、會長錢薇娟（中）和秘書長張運智和媒體見面。記者曾思儒／攝影

國內職籃新聯盟T1將在11月27日舉行開幕戰，會長錢薇娟、秘書長張運智和賽務營運長賈凡今天特別和媒體見面，會長錢薇娟喊出目標，盼國內3個籃球聯盟未來能舉行「台灣大賽」，創造話題和「多贏」局面。

國內籃球聯盟包括原本的SBL、去年成立的PLG，到緊鑼密鼓籌組中的T1，共有3個聯盟、17支球隊，錢薇娟強調，「台灣大賽」勢在必行，「這不管對球隊、球迷到3個聯盟，都會是非常棒的事情。」

她提到，T1目前各階段都還在規劃和準備，還沒和另外兩聯盟討論過台灣大賽的想法，「當然有一些技術上的問題還要去突破，但這是我們想做的，也一定可以做，但這是我們的期許，接下來就是和兩個聯盟溝通。」

T1勢必會被和PLG做比較，錢薇娟認為聯盟仍有幾個「亮點」，包括針對亞洲外援、華裔球員、外籍生和歸化球員的規範，且6支球團分屬國內六都，和PLG就有本質上的不同，盼聯盟能在監督角色提供球迷和球團更完善的服務。

剛接下聯盟秘書長的張運智透露，會長錢薇娟月底將率中華女籃隊出征亞錦賽，回國結束隔離後，聯盟會再舉辦場正式記者會，屆時6支球隊的視覺、陣容等都會亮相，目前轉播也積極洽談中，預計這兩周就會有答案。

張運智今天還因有南部合作案要洽談，提前離席；他強調，T1和PLG應該是合作關係而非競爭，「一起把環境做好，其他就各憑本事，兄弟爬山，各自努力。」

錢薇娟 PLG SBL

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