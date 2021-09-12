NBA／入選籃球名人堂 皮爾斯等前球星登台憶當年

美國籃球名人堂（Basketball Hall of Fame）今天正式歡迎2021年新成員入列，其中包括美國職籃NBA前球星皮爾斯、波許、華勒斯、韋柏，還有以教練身分入選的羅素等。

43歲的皮爾斯（Paul Pierce）闖蕩美國職籃NBA長達19個球季，曾10度入選明星賽，先後效力波士頓塞爾蒂克、布魯克林籃網和洛杉磯快艇等球隊。

在1998年的NBA選秀會，皮爾斯原被預期是第2順位人選，結果落到第10順位才被塞爾蒂克選中。今天晚上他在名人堂儀式上，一一唱名當初沒挑他的前9隊。

皮爾斯說：「我很感謝，謝謝你們跳過我，它為我的火力添上了油。直到今日，我還是不懂自己怎麼會掉到第10順位，但萬事皆有因。能夠到塞爾蒂克，我很感恩。」

皮爾斯在NBA共計出賽1343場，每場平均貢獻19.7分、5.6籃板、3.5助攻，並砍進2143顆三分球。

37歲的波許（Chris Bosh）曾效力於多倫多暴龍和邁阿密熱火，且幫助熱火贏得兩座總冠軍。他的NBA生涯共出賽893場，每場平均貢獻19.2分和8.5籃板。

波許今天回憶當初到邁阿密時，熱火總裁萊里（PatRiley）把手中的一枚NBA總冠軍戒指給了他，還說可以等到他們攜手獲勝後再還。結果他們一共拿了兩次總冠軍，今晚波許終於物歸原主。

波許接著談到自己31歲因血栓被迫退役時的心情。他說：「我終於踏上巔峰後，心裡還有好多想做的事，結果一切突然喊卡。我最終了解到，不管發生什麼事，我們都有能力過好每一天，把挫折化為力量。」

46歲的「大班」華勒斯（Ben Wallace）在NBA待了16個賽季，曾效力於華盛頓子彈、奧蘭多魔術、底特律活塞、芝加哥公牛、克里夫蘭騎士等球隊，2004年拿下NBA總冠軍。

華勒斯生涯場均得分5.7分、籃板9.6個、阻攻2.0次，並曾4度榮獲NBA最佳防守球員榮耀。如今他成為NBA史上第一個未經選秀而進入名人堂的球員。

今天他在名人堂演講時感性又詩意地提到自己的成長歷程。他說：「籃球不是我的生命，它在我的生命中。我拾起籃球開闢道路，為了那些幫助過我的人。我拿取，我接受，我回饋，我鋪路。不難發現我有好一段時間陷在其中擺脫不了。」

韋伯（Chris Webber）生涯15個賽季，曾為金州勇士、華盛頓子彈/巫師、沙加緬度國王、費城76人和底特律活塞效力。他是NBA選秀狀元，曾5度入選NBA全明星賽。

韋伯1998年夏季被交易到沙加緬度國王時，一度不想走下飛機。今天他說：「人不總是知道自己正往何處去，或是走往反方向會有多棒。要相信祂、相信主、相信這個過程。沙加緬度，我的信仰將永遠堅貞，因為主把你給了我。」

羅素（Bill Russell）早在1975年就以球員身分入選名人堂，如今又以教練身分前進籃壇聖殿，成為以球員、教練雙重身分進入名人堂的第5人。

現年87歲的羅素是NBA史上首位黑人教練，曾執教塞爾蒂克隊，讓波士頓在1968、1969年連續兩年迎回NBA總冠軍。他也曾擔任西雅圖超音速（雷霆前身）和沙加緬度國王隊的教練。

羅素今天雖到場，演講卻是以預錄方式呈現。他說：「執教塞爾蒂克是我在NBA最具挑戰性也最有意義的一段經歷。」

但對於美國前總統歐巴馬（Barack Obama）而言，羅素最重要的成就是他在1960年代參與籃球場外的民權運動。

歐巴馬透過影片表示：「比爾羅素或許比任何人都了解致勝和領導有何要件。比爾羅素身高已經很高，他的榜樣和事蹟又更加崇高。」