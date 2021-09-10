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NBA／洛杉磯湖人簽下中鋒喬丹 金額未披露

中央社 / 洛杉磯9日綜合外電報導
湖人隊簽下前籃網中鋒喬丹。 歐新社
湖人隊簽下前籃網中鋒喬丹。 歐新社

美國職籃NBA洛杉磯湖人今天宣布，已正式簽下中鋒喬丹（DeAndre Jordan），不過金額並未披露。

美國運動新聞網站「運動員」（The Athletic）上週曾報導，喬丹料將簽下這紙260萬美元的1年期合約。

現年33歲的喬丹2017年效力洛杉磯快艇時曾入選全明星賽，他在效力快艇（2008至2018年）、達拉斯獨行俠（2018至2019年）、紐約尼克（2019年）和布魯克林籃網（2019至2021年）的13個球季平均可獲9.4分、10.6籃板和1.6阻攻。

喬丹2020至2021年為籃網打球期間，平均每場可得7.5分和7.5籃板。

他加入湖人後，球隊陣容還包括詹姆斯（LeBronJames）、戴維斯（Anthony Davis）、衛斯布魯克（Russell Westbrook）、安東尼（Carmelo Anthony）和霍華德（Dwight Howard）等。

由於籃網和底特律活塞本月4日交易，為釋出喬丹鋪路，促成喬丹最後簽約落腳湖人。

這項交易有關籃網將喬丹交易至活塞，以交換中鋒歐卡佛（Jahlil Okafor）和前鋒頓波雅（SekouDoumbouya）。歐卡佛今天稍早已被籃網釋出。

活塞也獲得578萬美元，以及2022、2024、2025和2027年的第2輪選秀權。

喬丹 籃網 活塞

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