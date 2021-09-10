33歲開啟生涯新里程 柯瑞還能有多瘋狂？

33歲NBA後衛可以是顛峰之顛，也可能是下坡開始。上季摘下聯盟得分王勇士33歲後衛「咖哩」柯瑞究竟是走在顛峰？還是狀況開始向下滑落？

克里夫蘭騎士後衛塞克斯頓最近在訪談中談到自己跟柯瑞交手經驗和感觸，塞克斯頓坦言：「柯瑞跟我們不在同一個等級，跟他交手就好像被放進鍋子煮熟煮透一樣，毫無招架之力」。

塞克斯頓還不是明星後衛，生涯跟柯瑞交手四次全敗，但塞克斯頓表現並不差，場均25.3分，三分球命中率和投籃命中率都接近五成，這是明星後衛水平。只是柯瑞這四場球打騎士更加寫意自在，場均37.8分，其中三分球命中率5成8，投籃命中率5成6。

騎士控衛塞克斯頓自視甚高，但跟柯瑞對決四次之後，也只能承認技不如人。 歐新社資料照片

「咖哩」上季因為隊友湯普森整季傷停，前鋒格林投籃、進攻能力退化，加上前鋒杜蘭特離開勇士兩年，勇士已經不再是兩年前勇士。咖哩獨自帶隊只能火力全開，場均32分締造生涯單季最高紀錄，生涯第一次摘下聯盟得分王。

33歲「咖哩」才得到最大釋放，戰術、球權、出手都創造生涯最高峰，這很少見。2020-21賽季「咖哩」的表現和潛能讓人們開始幻想，勇士如果給咖哩開綠燈，在戰術、球權、一對一單打、贏球、團隊之間取得平衡，咖哩很可能在33歲生涯打開新里程。

TNT電視球評史密斯(Kenny Smith)這麼比喻柯瑞：「柯瑞是個不可思議球員，影響力之大宛如這個世代的喬丹，不過是沒有扣籃那種」。

咖哩上季火力大放送，尤其是下半季勇士教練柯爾為柯瑞多開一個綠燈，除了一慣的無球跑動、戰術掩護，接球就投，柯爾更多放權給柯瑞自己掌控球權、決定戰術和更多一對一單打。

勇士總教練柯爾在下半季讓柯瑞(左)放手打，結果造成一連串美妙的飆分秀。 歐新社資料照片

33歲這一年柯瑞打出場均32分，三分球命中率4成2，投籃命中率4成8，每場出手12.7個三分球命中5.3個三分瘋狂表演。柯瑞的三分球、單打和無死角進攻得分第一次淋漓盡致展現在世人眼前，塞克斯頓的形容和史密斯的比喻，無疑是為柯瑞即將大爆發掛保證。

勇士新賽季在主力射手湯普森還不確定開季可以傷癒歸隊情況下，將以柯瑞繼續做為戰術和進攻主軸，柯瑞延續上季火力和進攻節奏。勇士教練柯爾「解放咖哩」這套戰術和修正不但給了柯瑞更多球權、使用率和個人發揮空間，更重要的是：帶動勇士團隊，提升整體戰力。

不過勇士今年戰力並沒有被ESPN專家團和NBA官網看好，戰力排名大約第12，只能名列爭冠第三團隊。倒是賭盤(Betonline)給了勇士極高評價，奪冠賠率排名第四，比第五太陽還要更熱門，排名前三的是籃網、湖人、公鹿。

柯瑞進攻火力和帶動能力決定勇士下限，湯普森健康狀況和恢復水平決定勇士上限。勇士今年夏天得到兩個很不錯的輪換球員，都能提升勇士鋒線戰力和拉開空間。

第一個是37歲前鋒伊古達拉回歸，他的經驗、防守和對位，每場比賽可以打25分鐘，他是柯瑞最好搭檔之一。第二個是208公分大前鋒畢耶利察，擁有一手出色三分手感和身高、經驗，他能為柯瑞拉開空間和做出策應，可以為勇士內線和攻防帶來更多戰術性改變。

勇士在季前的補強相對低調，不過回鍋的伊古達拉(左)和僅用200萬美元底薪就簽下畢耶利察(右)對勇士陣型都相當合適。 歐新社資料照片

勇士圍繞柯瑞建隊、補強，33歲柯瑞很有機會迎接另一個爆發賽季，帶領勇士打出更好戰績、排名，同時展現競爭年度MVP本錢。當媒體、專家還在為聯盟第一人或當今最強NBA球員定義，甚至爭辯不休時，沒有人談過柯瑞，柯瑞從來不在這項討論之中。

柯瑞正在邁向生涯最顛峰，未來一、兩年柯瑞還會有更多驚人表演和瘋狂得分演出。就像TNT電視球評史密斯說的：「柯瑞影響力之大，他就是這個世代的喬丹」。

NBA新球季就等著看柯瑞是曾將演出生涯最瘋狂的一季！