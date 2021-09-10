金塊續約雙箭頭的難題 波特不算頂級但是潛力股

上賽季的金塊在主力控衛穆雷(Jamal Murray)缺陣下，全季仍舊展現西區第三的強大戰力。 以新科MVP約柯奇(Nikola Jokic)為首的華麗前場是球隊最大的武器，金塊有約柯奇於攻守兩端的穿針引線與鎮守禁區，還有雙箭頭波特(Michael Porter Jr.)、葛登(Aaron Gordon)的衝鋒陷陣，甚至也有格林(JaMycal Green)這類樸實無華的硬漢作為後援。

金塊陣容輪換實力整齊，推動華麗前場再向上的最後一步就只差在掌舵者穆雷的歸建之時，已有外媒認為金塊在穆雷歸隊後將成為湖人在西區最大的麻煩。

湖人在朗多(Rajon Rondo)、小喬丹(DeAndre Jordan)陸續宣布投奔湖人後，已讓今年組成老兵圓夢團的紫金大軍化身超級底薪戰隊，唯一目標劍指總冠軍。事實上，卻也有媒體並不看好湖人能擠進西區前三，崛起的太陽、上季例行賽第一的爵士，以及陣容若能完整的金塊，都有機會威脅到湖人即刻奪冠的野心。

湖人和太陽都有爭奪西區老大的戰力，詹姆斯(右)召來一卡車的老芋仔，布克(左)則是有保羅續留助陣，但不要忽略金塊，他們有當大黑馬的本錢。 歐新社資料照片

以金塊來說，他們在今夏即便沒有太多補強的薪資空間，但仍努力將主要輪值中的巴頓(Will Barton)、瑞佛斯(Austin Rivers)，格林，以及新簽的格林(Jeff Green)都用漂亮、佛心的價碼留住了戰將。制服組現在要傷腦筋的是除了穆雷持續缺陣外，開季前能否順利和波特達成續約共識，否則他將在下次休賽期成為受限自由球員，同時還得考慮到能否留得住面臨合約年的葛登。

這對雙前鋒組合分別都能司職到大、小前鋒位置，場上多功能性帶給金塊戰術佈局上有更多的變化，缺少任何一人的話都會對球隊運作產生巨大影響。球隊用來買保險的雙格林拍檔，著重的是他們的經驗、能在禁區包辦髒活，也能在外線給予冷箭的回饋，走的是較為樸實穩定的路線。

金塊集齊兩個有實力又有拚勁的格林，新球季總共只要付他們1200萬美元，實在是相當划算。 歐新社資料照片

至於前場要有活力那就得靠波特與葛登優異的身材與體能條件所帶來的衝擊與激情，甚至已有美媒點評新球季十大小前鋒，將波特納入第十名，引起部份質疑的聲音，波特真的有這麼好嗎？

波特成長曲線高於預期 金塊必須想辦法留人

23歲的波特過去曾是狀元熱門，但因為豐富的傷病史讓許多球隊不敢恭維，首輪14順位選擇將他納入麾下的金塊卻有耐心的等待波特等待重返球場，並幸運地收到他在兩個球季內迅速成長的回報。上季不過是波特的第二個球季，已站穩先發小前鋒，例行賽繳出19分7.3籃板的出色成績，個人效率值僅次於約柯奇。

開季前波特能否如願以頂薪提前續約，或者談判不成的話，便會影響他在下季中的去留，也牽動著他個人打球的心情與球隊未來走向。年輕的波特，金塊是一定要留下的人才，身高6尺10吋並擁有優質的外線手感，旱地拔蔥的跳投，防守者就算立即跳起封阻也幾乎攔不到波特的出手軌跡。

至於要說波特是聯盟第十的小前鋒頭銜未來有機會，但現在可能仍不足，他有許多待琢磨的地方才是。舉例來說他拚勁十足，衝搶籃板與協防封阻的拚戰意識都能反映在他的成績上，場均7.3籃板中有1.5個進攻籃板，場均火鍋則是全隊最高。

波特(右)有成為聯盟前十大小前鋒的資格，但以目前的成績來看還不夠格，首先要想辦法保持健康穩定出賽。 歐新社資料照片

相反地，他的傳球視野與能力就不及經驗相對豐富的葛登，場均助攻失誤次數幾乎要一比一。 年輕氣盛，經驗的學習便是波特在新球季的首要課題，而過去球隊多讓他以非持球者的終結進攻，嘗試持球的面框或者背框自主進攻，透過突破分球去增進傳球視野，皆是有開發空間的球路。

拋下過去的包袱 葛登試圖扮演球隊黏著劑

那以葛登來說，好不容易走出奧蘭多開啟職業生涯的第二篇章，一路走來也從過去不三不四的球風，慢慢培養出外圍投射火侯，控制體重增加速度與機動性，在小球當道的陣容中，反而突顯他能帶球、投籃、幫忙抓籃板的特色。也許他不是數據最漂亮的，也不是球隊第一、第二人，但是他在攻守兩端所帶來的激情與作用性會是球隊很棒的黏著劑。

25歲的葛登，目前年薪高達一千六百多萬美元，下一份合約尋求跨進生涯顛峰期的長約，金塊若無法談妥兩人的提前續約，進入自由市場後勢必會進入搶人大戰。

葛登(右)身為史上最強灌籃亞軍，也了解不可能一直靠灌籃打天下，轉隊到金塊後也開始努力投中距離，期待能跟約柯奇搭配得更好，但可能先把罰球練準更為實際。 路透社資料照片

雖然葛登加入金塊時間不長，數據相較魔術也有所下滑，但融入團隊狀況還不錯，有他與波特的前場配合也確實讓金塊的側翼打起來變得靈活且主動。下個球季應該設計給予葛登有更多戰術要角的配合，他會是空手接應很好的麵框攻擊者。

金塊制服組未來若能同時留下兩人，加上還有約柯奇及穆雷的核心，那肯定是替球隊保住往後幾年的競爭力，球團該好好思考薪資空間的運用以及準備好大把銀子支付高額合約價碼與豪華稅吧。

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