最殺比爾快成得分王 能否與火爆丁威迪相容？

比爾（Bradley Beal），曾經屈居球隊老二，就像王朝的庶子一樣，長年無法上位。他曾和年薪最高的第一控衛沃爾（John Wall）一同打出驚人的績效，但也曾和這位成名比他早的大牌隊友發生衝突，鬧出不少場內外的風波。

至於丁威迪（Spencer Dinwiddie），則是曾經沒球可打的邊緣人，過去他的頭就像被人按在水裡，只靠著一股氣硬撐到冒出水面，這才在場上爆發出令人矚目的威力。因為失去過，所以他絕不容許自己再被遺忘，這也讓丁威迪全身上下都充滿了侵略性的大砲性格。

如今，比爾已經是聯盟最殺的得分後衛之一。他上一季繳出場均31.3分的表現，全聯盟僅次於得分王柯瑞（Stephen Curry）的32分。柯瑞打不進季後賽，但比爾硬是把原本落在十里開外的巫師給推上了東區第八。至於如願拿到了大合約的丁威迪，則是要證明自己傷後復出的實力，確實能在新東家打上先發控衛的地位。

比爾扛起巫師得分大樑之後沒有讓球迷失望，除了帶領一批年輕的隊友打進季後賽，自己也的平均得分也緊追在得分王柯瑞之後。 歐新社資料照片

問題是，這兩個核彈頭的合作，究竟會為球隊帶來加乘的戰力升級，還是會觸發內爆，造成另一場首都核戰？比爾過去九年歷經了沃爾和衛斯布魯克（Russell Westbrook）這兩大明星控衛之後，丁威迪會是更好的搭檔人選嗎？脾氣極大的比爾，能否與同樣火爆的丁威迪相處？要回答這樣的問題，得要回頭看看兩人的發展軌跡。

比爾在2012年被巫師以第三順位選入，其實只小沃爾（2010狀元）兩梯，順位也只差一點，然而巫師早已是沃爾的球隊，比爾只能試著融入其中。生涯前四年比爾平均得分有15.9分，雖然其中有三季相加起來平均傷缺了24場，讓人不免擔心他長期的續航力，但比爾還是掙得了五年一億兩千萬的頂薪續約，確立了巫師以雙槍做為未來戰力的格局。

只是就在比爾續約的那一年夏天，沃爾在受訪時的一句話被拿來放大解讀：沃爾說兩人在場上常常不喜歡彼此，因此引發了軒然大波。即使後來風波平息，也從此在媒體上留下了一個兩人不合的印象，三不五時就被拿出來炒作。

沃爾(右)與比爾(左)看似默契良好的球星組合，但話攤開來後才發現兩人藏有心結，兩人早就不想合作了。 歐新社資料照片

後來的比爾正常出賽，其中連續兩年全勤，反觀沃爾開始大小傷不斷而缺賽，在比爾打滿全季的那兩年，沃爾能上場的次數連一半都不到。即使巫師依舊以鉅薪和沃爾續約，但沃爾卻出現整季缺賽的重大傷勢，他的合約從此成了球隊的負擔，這也讓球隊的建隊重心自然地轉移到比爾身上，最後沃爾就被交易出去。

比爾在巫師看似熬出了頭，成為當家的老大。但交易來的衛斯布魯克，仍是名氣和實績比他更高的球星。於是比爾再用一季的時間，以生涯最高的得分表現，完全壓下了衛斯布魯克的22.2分，完全展現出球隊一哥的氣勢。在衛斯布魯克去了湖人之後，巫師無疑已是比爾的球隊。

下一季，比爾可以在今年十月就和球隊提前續約，繼續帶領這支球隊，也可以在明年季後選擇跳出合約成為自由球員而離隊，一切的主控權都在比爾手上。因此丁威迪才會在今年入隊的記者會上，特別提到比爾是他決定與巫師簽約的原因之一。兩人都是28歲，雖然兩人的聯盟星度和江湖地位相差甚遠，但丁威迪期待自己能和比爾長期合作，兩人一同在巫師打出生涯新高峰。

能完全配合衛斯特布魯克(右)球風的隊友實在不好找，比爾(左)跟他合作一季效果還蠻不錯的，可惜衛少心不會在留在這種跟總冠軍還差很遠的球隊，最後也只能把他交易給湖人了，丁威迪也在這次的五隊大交易中來到巫師。 歐新社資料照片

說到丁威迪，他的籃球人生和比爾完全不同，他走的就是一條鋸齒線：才爬上去一點，就硬是被踹下來，還跌到比之前的低點更深的地方。雖然他以出人意料的速度，爬到比之前更高的地位，但接著他又被意外給無情地踢了下來。

傷勢，就是讓他兩度跌落谷底的意外。大學打得風生水起，一度被視為NBA選秀會上的首輪大熱門，結果大三球季受傷，就此賠上了首輪的可能。那個傷勢是左膝的前十字靭帶，預計要休養一年。而丁威迪不打算迴避，依舊在大三結束那年宣佈投入選秀。結果首輪乏人問津，最後在38順位被活塞撿走。

即使丁威迪超前了復健進度，但在活塞完全沒有機會出頭，兩年下來只先發了一場比賽，而那一場先發還是因為球隊有人受傷，人手不足所以拉他上來應急。在那之後，他一樣沒有什麼機會，被交易到公牛之後就被釋出，等到新球季開打快兩個月了，才和籃網簽約。

沒想到一度沒球可打的丁威迪，竟在籃網打出超強的存在感，連續三季打出雙位數場均得分，更在2019-20 球季後半段坐穩先發，拿下破20分的單季平均得分及6.8次助攻。就在他正要繼續追高之際，他的前十字韌帶又出了問題，只是從左膝換成了右膝，自2020年十二月開始就被迫脫離戰線。

即使他再度以驚人的毅力超前了復健的進度，打算要在上一季末復出為球隊的季後賽征戰，但他再也沒有機會穿上籃網球衣。薪資已經爆表的籃網沒有辦法給丁威迪想要的合約價碼，只能先簽後換把他交易到巫師。

現在，丁威迪打算要超越自己之前的最高點，然而，他要面對的困難，除了要調校自己受傷之後的身體，融入全新的球隊及體系，還要適應一個超大牌的新搭檔。

回頭去看比爾和丁威迪的過去，所謂的脾氣和個性，其實多半是媒體上呈現的片面印象。兩人對於勝利的渴念與執著，未來是有可能在球場上產生衝突的畫面。比爾的去留及合約規模，絕對會在新球季形成討論的焦點，到時身為他的後場搭檔，丁威迪的任何發言都有可能被拿來藉題發揮。所以，可以預期兩人的合作，到時會出現不少捕風捉影的雜音，而這些雜音也可能會蘊釀成更大的茶壺風暴。

丁威迪復原狀況良好，但他本身並不是很穩定的射手，來到巫師後開火權勢必受到比爾、八村壘等人壓縮，他需要儘快調適。 歐新社資料照片

然而，就兩人實際的狀況來說，比起之前的沃爾和衛斯布魯克，丁威迪更適合現階段的比爾。丁威迪還不是明星，也在逐步證明自己，所以他一入隊，就懂得尊重比爾這位老大。丁威迪不只在心態上甘於副手的位置，他高比例的切入式進攻，在功能上也很適合輔佐同樣擅切的比爾。兩人一主一從的配置，或許更能讓這對後場組合打出更高的績效。

從媒體上的發言來看，丁威迪其實已經做足了輸誠的功夫，現在就看比爾是否願意留下，和他生涯的第三位後場搭檔一起為巫師打出新高度。