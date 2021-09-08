NBA／國王主控福克斯秀肌肉照 竟引來聯盟藥檢通知

國王「一哥」主控福克斯(De’Aaron Fox)日前在IG上放了一張左右手各舉100磅(約45公斤)啞鈴的照片，可以看出他在休賽期間付出了不少努力，他的肌肉量明顯比上個賽季增加許多，試圖讓自己變得更強壯。不料秀出自己好身材的代價竟是收到NBA發來的藥檢通知。

福克斯的女友卡德威爾(Recee Caldwell)日前放了一張簡訊的截圖照片，內容就是NBA要求福克斯接受聯盟的藥檢測試，有趣的是，卡德威爾不久前還在IG寫下：「福克斯昨天放了肌肉照後，很多人都開玩笑，認為他很快就會收到聯盟的藥檢通知。」沒想到還真的被卡德威爾烏鴉嘴說中，顯然福克斯今夏的身材大改造計畫，引來不少關注和質疑。

Recee Caldwell, a doping control officer for the NBA DM'd De'Aaron Fox about doing an offseason drug test after he posted this picture on Instagram yesterday pic.twitter.com/boNtZYxTdg — Lee Harvey (@AyeThatsLee) September 7, 2021

福克斯年僅23歲，在效力國王的四年當中，每個賽季都有明顯的成長和進步，在2020-21賽季繳出25.2分、3.5籃板、7.2助攻、1.5抄截的優質成績，不過過去他的身材略於瘦小，因此不意外他決定於休賽期間在身材上下一番工夫。