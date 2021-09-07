老將紛投效湖人 奪冠文化與洛杉磯有絕對吸引力

洛杉磯湖人隊季外在換來衛斯特布魯克（Russell Westbrook）、與詹姆斯（LeBron James）、戴維斯（Anthony Davis）組成「三巨」，吸引聯盟眾多老將加盟，其中包括放棄部分薪資投誠的喬丹（DeAndre Jordan），雖說拿到湖人一紙260萬美元合約，但一來一往仍少了140萬美元，就是衝著奪冠陣容而來。這不禁令人好奇，同樣是聯盟勁旅，為何NBA球員對成為湖人趨之若鶩，而不是想成為布魯克林籃網、密爾瓦基公鹿隊一員。

詹姆斯已公認為數一數二的准名人堂巨星，能與他並肩作戰奪冠，是不少球員心中夢想。不過，從他加入湖人隊之後，球團招募好手更容易，從戴維斯、朗多（Rajon Rondo）、卡森斯（DeMarcus Cousins）、哈沃德（Dwight Howard）、小加索（Marc Gasol），乃至於今年新加入的安東尼（Carmelo Anthony），都曾是各隊絕對核心，亦是全明星賽常客，如今甘於屈居副手逐冠，另一個原因亦是湖人隊與洛杉磯的魅力。

1946年成軍、1959年遷至洛杉磯的湖人隊，與NBA緊密相連其來有自，長期以來隊伍就存在求勝文化，事實也反映歷史之中，紀錄與球星大名烙印粉絲心中，無論是打籃球的選手個人或家長，多數夢想披上紫金球衣在史坦波中心（Staples Center）打球，有那麼一天球衣亦能高懸體育館上方，與其他大名一齊供球迷回憶。

背號能被湖人「退休」，球衣則高掛在史坦波中心，這是無比的榮耀，也是許多球員拚命想到湖人打球的誘因。 陳光立／攝影

論早期，湖人隊的代表人物非張伯倫（Wilt Chamberlain）莫屬，生涯曾單場拿下100分、55個籃板，以及整季平均得50.4分的他，與NBA「標誌剪影人」衛斯特（Jerry West）、貝勒（Elgin Baylor）攜手，是1968年至1973年的湖人看板陣容，於1972年球季為該隊拿到遷至洛杉磯的第一座冠軍獎盃、亦是隊史第六冠。進入1979年至1991年間，改朝換代的湖人隊迎來魔術強森（Magic Johnson），搭配的還有天勾賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、渥錫（James Worthy），這段時間湖人隊九度打入總冠軍賽、五度拿下冠軍，成就載入輝煌史頁，創造高欣賞價值的Showtime時代，三巨頭亦名列為歷史最強大的組合。

時間進入1996年，湖人隊先從奧蘭多魔術隊簽來歐尼爾（Shaquille O'Neal），同年從夏洛特黃蜂隊換來新秀布萊恩（Kobe Bryant），兩人一裡一外聯袂打出華麗的「OK連線」，在1999年至2002間完成三連霸成就，被譽為聯盟最具主宰力的雙人搭檔，其中歐尼爾連續三年拿下總冠軍賽MVP，再次將湖人隊名聲推到顛峰。

只要有看NBA職業籃球的粉絲，很難不受湖人隊的影響，尤其過往崛起的不單是明星，還是踏入名人堂的巨星。這些忠誠粉絲，或多或少聽過張伯倫這一號人物，也看過魔術強森領銜的80年代黃金時期，也看著OK連線長大，當被選入NBA的那一天起，自然而然希望效力湖人這一支傳奇隊伍，如今還有詹姆斯這一號人物，更是讓人嚮往。

2014年採訪湖人隊時，我著實感受到這支隊伍的與眾不同。位於洛杉磯國際機場旁的訓練中心，走進入口有一道直通球館的長廊，球團刻意以淡紫色裝飾牆壁，上面掛有歷代湖人球星的照片，整條長廊距離約20公尺，走在其中你腳步自然會放慢，想要駐足欣賞湖人隊的昔日光輝。不單於此，每一位湖人隊選手的球衣後頸，都有一個書寫「冠軍X16」的標誌，提醒大家這不是一般NBA球隊，而是擁有16座冠軍的勁旅。

湖人隊建隊有方，長期以來傳承奪冠文化，載入史冊亦是名人堂等級球員，隊史一共摘下17冠與波士頓塞爾蒂克隊分庭抗禮，還將榮譽繡在球衣背後。 陳光立／攝影

訓練球館內，舉目可見眾多歷史球星的球衣號碼和奪冠布簾懸掛著，那種氛圍就是一種奪冠文化，無時無刻鞭策場上的球員、教練團，求勝是湖人隊傳統，身穿紫金球衣要有把冠軍杯留在洛杉磯的使命感。事實上，在累積超過3000場比賽的紀錄裡，湖人隊擁有5成83勝率，所以球隊始終把贏得每一場球賽列為首要，無論要多少代價，要知道聯盟每一支隊伍都想贏，其中不乏將預算列首要、戰績列次要者，年年玩重建且樂此不疲。

湖人隊訓練中心內，掛滿各種奪冠的布簾和傳奇人物球衣，提醒場上球員要有使命感，為了奪冠全力以赴。 陳光立／攝影

除了耀眼的奪冠文化，湖人隊座落於洛杉磯亦有助於曝光，特別是一些有贊助商的球員，比起在二線城市當球星，到湖人隊裡面即便當替補，在全國轉播時被攝影機掃到機率還更高。其次，洛杉磯與好萊塢劃上等號，若能打出成績更容易受關注，也可能受廠商青睞賺額外收入。早期的歐尼爾、羅德曼（Dennis Rodman），均在湖人隊時期拍過電影，歐尼爾甚至撈過界出過音樂專輯，最近的則是與卡通人物一起上鏡的詹姆斯。

湖人隊位於五光十色的洛杉磯，場邊常有好萊塢藝人或者名人觀賽，譬如前英國足球明星貝克漢，經常坐在場邊觀戰。 陳光立／攝影

不只是先發，即使蹲板凳如庫茲馬（Kyle Kuzma）非固定先發，卻因湖人隊身份拿到鞋商Puma的代言合約，還曾與名模哈洛（Winnie Harlow）親密交往，相比之下他比同屆新人王米契爾（Donovan Mitchell）幸運，只因後者效力的是猶他爵士隊。