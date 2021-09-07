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捨喬丹找回艾德里奇 籃網爭冠牌理一次看懂

聯合新聞網 / 特約記者李亦伸
籃網已是最被看好將在新球季奪冠的隊伍，但他們在季前仍積極調整陣容，交易出中鋒喬丹(左)，找回已退休的大前鋒艾德里奇(右)，操作方式讓人感到驚奇。 歐新社資料照片
籃網已是最被看好將在新球季奪冠的隊伍，但他們在季前仍積極調整陣容，交易出中鋒喬丹(左)，找回已退休的大前鋒艾德里奇(右)，操作方式讓人感到驚奇。 歐新社資料照片

ESPN季前戰力排名，NBA官網戰力排名，賭城盤口奪冠排名，擁有「超級三巨頭」杜蘭特+哈登+厄文的布魯克林籃網排名都是第一，籃網幾乎是全民公認NBA最強、奪冠機率最高球隊。

沒有人能反駁這樣的季前分析和預測，上賽季籃網進攻效率排名第1，爵士、快艇、拓荒者、金塊分居第2-5，進攻效率第6是太陽，第7是上季總冠軍公鹿。

籃網天賦滿滿傲視聯盟。杜蘭特、哈登、厄文三人是聯盟進攻、得分能力最出色三大球星，哈里斯、米爾斯是聯盟最犀利、穩定三分殺手，鋒衛防守苦工布朗、班布里都是年輕3D好手，加上三個老明星前鋒葛里芬、米爾賽普、艾德里奇仍有一定身手水平，22歲長人克拉克斯頓上季已經打出爆發力和驚人效率。只要沒有傷病意外，籃網奪冠實力和攻防武器更勝公鹿，比熱火、76人更犀利，西區也很難有球隊可以匹敵籃網。

只要厄文(左一)、杜蘭特(左三)、哈登(右一)三大戰將同時在場上，氣勢上就已經壓得對手喘不過氣來。 歐新社資料照片
只要厄文(左一)、杜蘭特(左三)、哈登(右一)三大戰將同時在場上，氣勢上就已經壓得對手喘不過氣來。 歐新社資料照片

籃網很可能是聯盟最有天賦和擁有最棒進攻球隊，沒有人可以同時限制杜蘭特、哈登、厄文得分，並且壓制哈里斯、米爾斯三分外線火力。但我總覺得籃網的自由球員操作、思路「很特別」，籃網教練奈許的用人、組合也「莫測高深」。

籃網交易33歲中鋒喬丹，用低薪留下32歲前鋒葛里芬，再用兩分老將底薪撿回36歲大前鋒米爾賽普、艾德理奇。籃網這筆操作可以省下4700萬美元薪資+豪華稅，喬丹上季已經跌出輪換，季後賽一場沒打，早已經是戰力外名單。

從球隊支出、組合、操作空間看，籃網管理階段做得相當完美。籃網隨隊記者也很配合，在球隊交易喬丹同時馬上撰文評斷「喬丹已經不認真防守」，配合高層交易操作。

喬丹NBA生涯最主要作用和功能、強項就是防守、籃板和護框，他如果沒有這些本事，根本連老將底薪都拿不到。2019年籃網在自由市場用四年4000萬美元搶下喬丹，主要也是看中喬丹的防守、籃板和護框能力。上季喬丹出賽57場，其中43場先發，場均7.5分、7.5籃板(每場出賽21刀鐘)，投籃命中率7成6，季後賽卻一場沒打，現在一下子評斷喬丹已經不再努力防守，這太奇怪。

喬丹(右)在季後賽完全沒有上場，他被籃網交易到活塞明明只是想省豪華稅，把他當成代罪羔羊實在不合理。喬丹買斷合約後投奔湖人，最好就不要讓湖人和籃網在總冠軍賽碰頭。 歐新社資料照片
喬丹(右)在季後賽完全沒有上場，他被籃網交易到活塞明明只是想省豪華稅，把他當成代罪羔羊實在不合理。喬丹買斷合約後投奔湖人，最好就不要讓湖人和籃網在總冠軍賽碰頭。 歐新社資料照片

籃網上季進攻效率聯盟第一，但防守效率排名22，後段班。這是中鋒喬丹不認真防守造成嗎？獨行俠新教練基德為獨行俠新賽下了最重要註腳，基德說，「獨行俠想要成為更好球隊，並成為總冠軍競爭者，最重要的改變和提升是防守，只有打出聯盟第一流防守，才能幫助球隊做出改變」。

籃網想要奪冠，靠的不只是進攻、得分，防守更是重中之重。籃網上季季後賽被公鹿翻盤，2連勝領先系列賽，但接下來五戰1勝4敗被公鹿逆轉，厄文傷停，哈登帶傷出賽是主因，但防守還是最大關鍵。

喬丹防守端當然有一定作用，但籃網前教練亞特金森，現任教練奈許都不喜歡用喬丹，重用葛里芬、艾德里奇，克拉克斯頓也能上場，直接把喬丹冰在板凳，管理階層和教練有共同責任。

如果籃網成功奪冠，不用喬丹很有說服力，但籃網最終被公鹿逆轉翻盤，把喬丹不防守當成主要戰犯和輸球理由並不恰當。

籃網陣容葛里芬、艾德里奇、米爾賽普三名大前鋒角色重疊，功能差不多，作用能力幾乎一致，籃網能靠這三名前球星組成強大內線，但這三名老將能不能建構禁區天羅地網，打出最好防守，仍是未知數。

米爾賽普(左)跟葛里芬(右)近年傷痛不斷，早已沒有過去的水準，艾德里奇則有心律不整，他們三人是否能打出籃網需要的防守強度是個問號。 歐新社資料照片
米爾賽普(左)跟葛里芬(右)近年傷痛不斷，早已沒有過去的水準，艾德里奇則有心律不整，他們三人是否能打出籃網需要的防守強度是個問號。 歐新社資料照片

年輕長人克拉克斯頓有改變比賽能力和衝擊力，但防守經驗還不到位，他的上場時間和角色定位，在團隊中的作用，還需要時間成長、磨合。

籃網進攻無懈可擊，武器多樣，外線精準，超級球星一對一更是鮮人能擋，但奪冠之路防守還是最重要，籃網這套新陣容如何打出聯盟排名前五，至少前八防守效率，這才是籃網能不能奪冠最重要衡量。

籃網 DeAndre Jordan LaMarcus Aldridge 哈登 厄文 杜蘭特

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