NBA／數據告訴你喬丹有多可怕 過半數球隊視他為「夢魘」
NBA球員裡誰最可怕？美國籃球媒體《Slam Studios》最近公布NBA30支球隊的「夢魘球員」，「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）高居榜首，有16支球隊對戰平均得分最高的球員是喬丹，而現役上榜的球員則有杜蘭特（Kevin Durant）、詹姆斯（LeBron James）和厄文（Kyrie Irving）。
「夢魘球員」代表的是該球員對戰球隊時，拿下最高場均得分。喬丹如預期地高居第一名，他在對陣老鷹、塞爾提克、籃網、黃蜂、騎士、金塊、火箭、溜馬、熱火、公鹿、灰狼、魔術、太陽、拓荒者、馬刺和爵士這16隊，都拿下了該隊對手中的平均最高分，而且其中有10隊對戰喬丹時場均都被他得到超過30分。
排名第二的則是傳奇球星張伯倫（Wilton Chamberlain），他是活塞、湖人、尼克、76人、國王和巫師的夢魘。現役球星杜蘭特排名第3，他在對戰勇士、灰熊和雷霆時表現極佳，值得一提的是，雷霆和勇士都是杜蘭特的老東家，而詹姆士和厄文則分別為公牛和鵜鶘的最大夢魘。
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