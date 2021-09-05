NBA／「丁丁」交易案籌碼之一 赫奇森慘遭馬刺裁員

巫師日前與籃網達成先簽後換取得丁威迪（Spencer Dinwiddie），形成一筆牽扯5支球隊的交易案，而據美媒報導，其中作為籌碼之一被交易到馬刺的赫奇森（Chandler Hutchison），已被馬刺裁員。

赫奇森自2018年起待在公牛兩個賽季，不過，他上季僅打7場就被交易到巫師，在這筆「丁丁」交易案中，馬刺除了獲得赫奇森外，還握有2022年的第二輪選秀權。據《NBC》報導，赫奇森在2021-22年賽季的400萬美元年薪有被保障，不過報導並沒有詳細說明這份薪資保障在這次裁員中是否能發揮作用。

赫奇森上個賽季出賽25場均繳出4.3分、0.7助攻、3.1籃板，其中在巫師他出賽18場，繳出場均5.2分、0.7助攻、3.2籃板。