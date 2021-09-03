只靠雙槍不夠制霸西區 快艇關注度淪洛城二軍
上個賽季開打前從洛杉磯轉戰亞特蘭大的朗多(Rajon Rondo)，在老鷹上場時間創下生涯新低，只打了27場球，便在季中被交易到洛杉磯替快艇出賽了18場。季後賽過程中，朗多也沒能扮演過去那種關鍵的季後賽先生，休賽期再次被交易到灰熊，並隨後達成買斷協議。
身為完全自由球員的朗多最終選擇搭上今年最夯的圓夢列車，以一年底薪合約，重新披掛上紫金戰袍，讓休賽季討論度爆表的湖人再度躍居熱門話題球隊，朗多正式成為湖人底薪戰隊的第七名成員。反觀，同城的快艇所得到的媒體關注與球迷討論熱度就少非常多。
湖人帶走所有目光 快艇的凝聚力有待商榷
快艇基本上本體不變，以雷納德(Kawhi Leonard)、喬治(Paul George)兩大球星為核心，留下主力陣容的傑克森(Reggie Jackson)、莫里斯(Marcus Morris)，送走防守黏人的貝佛利(Patrick Beverley)，卻換成身揹肥約的布萊德索(Eric Bledsoe)，側翼上還有個近兩季合計出賽僅37場，狀態未明的溫斯洛(Justise Winslow)。
新球季快艇的競爭力能否維持高檔，甚至直搗西冠，這一切還要端看雷納德何時願意回歸球隊報到，是否願意相信快艇的醫療團隊與訓練方式。還有上賽季屢次傳出休息室內的茶壺風暴，皆可能困擾著這支球隊的凝聚力。
湖人光是衛斯特布魯克(Russell Westbrook)加入詹姆斯(LeBron James)和戴維斯的(Anthony Davis)行列就已經夠引人遐想了，何況還有多達七名為了冠軍夢而來的底薪戰隊，累計攻防兩側的經驗、知名度都有助於湖人爭奪失去一季的冠軍。新賽季可以想見的是湖人將佔據洛杉磯多數球迷的目光，快艇若無法維持住高檔戰力，人氣下滑幅度可能會很快，宛如是洛杉磯二軍球隊一樣。
NBA官方公布西區第一次的戰力排行榜，前三名分別是太陽、湖人、爵士，第四名為唐西奇(Luka Doncic)領軍的獨行俠，第五名才是快艇，甚至有MVP約柯奇(Nikola Jokic)坐鎮的金塊只排在第六，西區激烈的競爭程度可見一斑。
上季快艇在雷納德季後賽中途倒下後，憑藉喬治每場球燃燒40分鐘，倒吃甘蔗的表現幫助球隊挺進到西區決賽，搭配莫里斯、傑克森的輪流分擔，以及曼恩(Terance Mann)的竄出，支撐著快艇的引擎運作著。
快艇弱勢內線 侷限住戰術變化性
但是，快艇的陣型存在著先天限制，影響他們的調度。快艇內線自從缺少了哈瑞爾(Montrezl Harrell)後，攻守威脅性大減，祖巴茲(Ivica Zubac)雖然有身高，但活動能力不佳，得分手段不足，讓他的節奏跟不太上全速運轉的戰術佈署。當快艇換上死亡五小免於讓祖巴茲被對手以速度打點，可是防守端跟籃板球保護就會無可避免地落居下風。西區冠軍賽對壘太陽時，有攻有守有身材的艾頓(Deandre Ayton)便示範了如何造成快艇禁區的麻煩。
好在是職業生涯瀕臨被淘汰的貝頓(Nicolas Batum)於快艇重拾身手，站穩球隊重要的四號位，在防守、策應掩護的環節裡，成為球隊活棋，多功能用法帶有些許法國前輩迪奧(Boris Diaw)的味道。
展望新球季，不能期望喬治從例行賽起就開起季後賽模式每場40分鐘的賣命，何況重新迎接完整82場例行賽的球季，更考驗教練團保護球員、人力調度上的智慧。
無論快艇能在雷納德盡速回歸後拉抬戰力也好，或是喬治在減少上場時間依舊能延續精湛水準也好。除兩人之外，在沒有球星前來抱團也沒有內線新血加入的困境中，快艇要克服無法從小球打法去兼顧到半場系統作戰與防守，必須仰賴能鎮守油漆區的伊巴卡(Serge Ibaka)和卡珍斯(DeMarcus Cousins)的健康狀況。
轉戰快艇的第一年伊巴卡才打了41場例行賽便報銷了，卡珍斯則是在球隊季後賽打了19場，僅出賽7場，且場均8分鐘，實質幫助效益不大。這兩位過去在聯盟中都算得上一號人物的內線悍將，近年則因為傷勢起伏不定，影響整體發揮。31歲的兩人得趕緊力圖振作，否則生涯後期的時光可能會結束得比預期快，嘎然消失在時代的洪流中。
新賽季的快艇在開打前的聲勢已不如前幾個賽季，和湖人的差距也可能被拉開。快艇的確不完美、內部更可能存在諸多難解的習題，但這支球隊仍是不容小覷的西區勢力之一，屆時和湖人爭奪洛杉磯第一的同城內戰值得好好關注。
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