西蒙斯賣相好差 不去拓荒者恐怕難交易

除了2016年成為NBA選秀狀元，費城76人前鋒西蒙斯四年NBA生涯從沒有像今年這樣受到如此關注和討論(菜鳥球季因傷報銷)。只是媒體和人們熱烈討論的卻是：西蒙斯還能不能留在76人打球？四年來幾乎沒有進步，甚至更不會投籃的西蒙斯適合那支球隊？

西蒙斯幾天前剛發表個人聲明，新球季將不會出現在76人季前訓練營，他願意為其他任何球隊出賽。76人其實早就在球員市場兜售西蒙斯多月。

拓荒者談過，但雙方都不滿意報價。灰狼談過，灰狼的交易籌碼對76人太不具說服力，灰狼只想用一個後衛羅素搭其他配件就想要76人出手西蒙斯，根本不可能。

灰狼拿個球風花裏胡哨的羅素就想要換到西蒙斯，76人才沒有那麼傻。 2020-21 Panini Revolution 球員卡

國王談過，76人索要國王兩名未來棟樑後衛福克斯+哈利伯頓，這根本就是搶劫，國王不可能同意。

基本上76人想要從市場快速貶值西蒙斯身上撈回一些補償和籌碼，但市場報價都很現實，甚至非常差，不可能讓76人總管莫雷滿意。許多經紀人透露，「76人要價太高，是西蒙斯很難被交易出手最大關鍵」。

西蒙斯擺明已經不想再為76人打球，76人也早就想要出手，儘可能撈回最多選秀權+年輕球員，這就是76人困死自己最大「罩門」。

西蒙斯為何難賣？

西蒙斯天賦滿滿，菜鳥球季打出16分、8籃板、8助攻全能數據，驚為天人，處處展現對位優勢，擁有一流防守，突破能力驚人，除了跳投和三分球，西蒙斯可以防守場上五個位置，打全場開放式攻防，西蒙斯驚人天賦、208公分身高、出色運動能力都是最棒武器。

但過去四年西蒙斯並沒有進步和進化，場均數據下滑到14分、7籃板、7助攻，更慘的是：季後賽成為西蒙斯「墳場」。沒有三分威脅，不會投籃，也幾乎不會用跳投終結進攻，西蒙斯在針對性更高，防守更緊密，區域聯防更多的季後賽往往失去作用和場上價值。

整個NBA都看透西蒙斯罰球奇糟，沒有三分球威脅，跳投完全不靈光罩門，只要堵死禁區，封鎖突破路線，加上「駭客戰術」把西蒙斯頻頻送上罰球線，76人打法、戰術、用人全亂。上季季後賽西蒙斯罰球命中率3成4，慘不忍睹。

西蒙斯能傳不能投，讓他在關鍵時刻的威脅性大為減少，連專門對付長人的駭客戰術對他都有效，當然身價會大減。 2019-20 Panini 球員卡

西蒙斯在市場上報價不高，很難對等交易，交易價值直直落，76人又不想吃虧賣，只能死當在那裡。

多贏交易落點在那？

對76人來說，出清負資產，拿下可以幫助球隊奪冠武器，就是最棒交易，那怕交易不對等，甚至多奉上一個首輪籤或年輕新人，都是最有價值買賣和解脫。

拓荒者後衛里拉德是最適合76人，也是76人最愛的爭冠拼圖。拓荒者需要改變，里拉德想要改變+爭冠，76人就算多賠上一個首輪+年輕球員，只要能把里拉德弄到手，必須不惜代價，這才是「成功操作」。這筆交易已經不能看對等或籌碼、價值，只要能送出西蒙斯拿下里拉德，76人都該傾囊而出。

76人和拓荒者如果能完成交易，西蒙斯和里拉德可以互換，這是「四贏」交易，皆大歡喜。76人想要爭冠，拓荒者需要改變，西蒙斯能在新球隊重新起步，里拉德可以跟76人中鋒安比德組成聯盟前三可怕「二人組」。

新球季西蒙斯還會續穿76人球衣？

76人只想著不吃虧，不做賠本生易，拓荒者也認為里拉德值得更多籌碼，只有一個西蒙斯，對拓荒者改變、升級意義不大，因此西蒙斯很可能會留到明年二月球員交易截止日前才會有交易動作。

若用里拉德換西蒙斯，拓荒者和76人都可解套目前的困難，只是不可能一換一完成交易，要綁一堆球員又讓交易技術難度太高，不到最後關頭，誰都還不想吃虧。 2020-21 Hopps 球員卡

現在所有參與交易談判球隊都不想吃虧，也只想佔更大便宜，76人想要在西蒙斯身上拿到滿意報價和交易價值，幾乎不可能。

西蒙斯還是得先回頭，打好開季保持狀況，再尋求適當季中交易。76人還是得先安撫，因為現在大家都在等西蒙斯貶值，76人不可能拿到更好報價。

如果76人不能在季前完成西蒙斯交易，最好還能搶下里拉德，76人在東區幾乎沒有爭冠和奪冠機會。得與失之間，76人必須要懂，這是經營球隊和決策必須要有的膽識和決心。