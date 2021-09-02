詹姆斯6度狀元連線 隊友難頂真龍命格

湖人今夏又召回了老將哈沃德（Dwight Howard），生涯第三度為洛城打球的他，曾經是2004年的選秀狀元，而他和詹姆斯（LeBron James, 2003狀元）、戴維斯（Anthony Davis, 2012狀元）的再度會合，讓湖人又組成了三狀元的陣容。目前全聯盟擁有兩名以上現役狀元的球隊就只有湖人、籃網及灰狼。但說到狀元連線，目前聯盟現役球員之中，沒有任何一名狀元的經驗能比詹姆斯還多。

詹姆斯和厄文（Kyrie Irving, 2011狀元）在騎士一同奪冠，又和戴維斯在湖人掄元，都是以雙狀元為核心來做為奪冠班底，近20年大概只有馬刺的羅賓森（David Robinson, 1987狀元）和鄧肯（Tim Duncan, 1997狀元）兩度攜手捧盃的紀錄，能夠與之相提並論。然而，詹姆斯有一項驚人的紀錄是許多狀元都比不上的：通算他的職業生涯，詹姆斯曾經和六位狀元有過同隊打球的紀錄。

史上最佳狀元連線，相信大多數球迷都會給羅賓森(左二)和鄧肯(右)一票，他們相差十屆，但在球場上的合作卻極有默契。 歐新社資料照片

除了厄文、戴維斯和哈沃德之外，他還曾和伯加特（Andrew Bogut, 2005狀元）、歐登（Greg Oden, 2007狀元）及羅斯（Derrick Rose, 2008狀元）這三位狀元分別合作過。當然，詹姆斯和這些狀元球員的合作並不是每一次都收到很好的效果，有許多組合只有一季限定，很多時候那些狀元球員都已經不復當初的鋒芒，甚至場上實際連線的時間短到只有58秒鐘。

那個58秒鐘的合作對象，就是前勇士中鋒伯加特。兩人先前在2015年及2016年兩屆總冠軍賽同場對抗，各自為母隊拿下一冠，沒想到勇士為了要爭取杜蘭特而把伯加特交易到獨行俠，後來他再被交易到76人之後被揮棄。所以，伯加特是在2017年季中和騎士簽約，準備和這位昔日的爭冠對手一起打球。

不料，三月六號第一度穿著騎士球衣以替補身份上場，一個看似平凡無奇的防守，就讓伯加特左腳脛骨受傷退場，不到一分鐘的時間就讓他整季報銷，沒多久就被騎士釋出。兩人這次短暫而意外的狀元連線，恐怕也會是史上合作時間最短的紀錄。

還有一個有趣的紀錄，就是騎士曾經連兩年拿下狀元，在2014年詹姆斯決定回歸克里夫蘭的時候，球迷一度期待會有四狀元連線的超狂組合出現：也就是詹姆斯、厄文、班奈特（Anthony Bennett, 2013狀元）加上那年的新科狀元威金斯（Andrew Wiggins）。那時班奈特和威金斯還是聯盟史上第一位及第二位來自加拿大的狀元。

結果這個「四狀連星」的組合沒有在球場上成真，因為開季之前，騎士就拿這兩個加拿大狀元去和灰狼換來勒夫（Kevin Love）。如果不是這樣的話，詹姆斯個人在正式比賽中同場合作過的狀元人數，將會增加到八人的新紀錄。

騎士有一段時間選秀籤運極佳，動不動就抽到狀元籤，要不是他們把班奈特(左)和威金斯(右)一起換到灰狼，原本將寫一門四狀元的紀錄。 歐新社資料照片

至於羅斯和詹姆斯合作的那一次，本來也是充滿話題的組合。畢竟羅斯拿下MVP的2011年球季，最後就是在東區決賽被詹姆斯率領的三王熱火以四比一淘汰，兩人過去針鋒對抗的畫面仍歷歷在目，可惜六年後的羅斯已非當年的飆風玫瑰。

2017年，對於羅斯來說是相當辛苦的一年。原本他被期待能夠取代離隊的厄文，仍讓騎士在新球季擁有雙狀元組合，但那年羅斯因為傷勢造成心理狀態不佳，甚至上演失蹤劇場。最終羅斯在季中就被騎士交易到爵士，沒有機會和詹姆斯打出更強的合作火花。

在厄文(右)選擇離開騎士之後，詹姆斯(左)的狀元連線夥伴換成了羅斯(中)，但兩人合作效果並不理想。 歐新社資料照片

最後一個要提的狀元是歐登，2013-14年球季他和詹姆斯曾在邁阿密有合作過一季。那是詹姆斯在熱火的最後一季，但沒想到，也是歐登在NBA的最後一季。這位原本充滿主宰力的年輕中鋒，因為傷勢的關係，生涯竟只打了兩隊，短短三季共105場比賽就離開聯盟。而歐登，正是當年杜蘭特（Kevin Durant）之所以會屈居選秀榜眼的原因。

詹姆斯和這麼多同為狀元的球員合作過，其實他和榜眼球員同隊的機會也不少。其中最主要的原因是湖人曾連續三年拿下第二順位，分別選入了羅素（D’Angelo Russell, 2015）、英格倫（Brandon Ingram, 2016）和鮑爾（Lonzo Ball, 2017）。

英格倫(左)原本是湖人積極培養的球星，但詹姆斯(右)轉來湖人之後鳩占鵲巢，他只能喝下這杯苦澀的檸檬茶，認份去蹲鵜鶘巢了。 歐新社資料照片

雖然羅素在詹姆斯入隊之前就被交易到籃網，但詹姆斯在2018-19年球季又和2001年的榜眼錢德勒（Tyson Chandler）同隊。不只如此，他先前在2017年也和2011年的榜眼威廉斯（Derrick Williams）在騎士打了半季。威廉斯隔年就先詹姆斯一步，去了湖人待了一季，若非他改去歐洲打球，威廉斯就能和詹姆斯在洛城重聚。

這樣算起來，詹姆斯曾和四位榜眼同隊打過球，但他倒是沒有機會和自己同梯的榜眼同隊。甜瓜安東尼（Carmelo Anthony）在選秀那年和詹姆斯並稱一時瑜亮，今年確定加入湖人，但甜瓜並不是榜眼。那一年讓大家跌破眼鏡，擁有首輪第二順位籤的活塞決定放掉甜瓜，改選只有18歲的歐系中鋒米里西奇（Darko Milicic），結果米里西奇受限於上場時間，沒能打出應有的期待，讓活塞在2003年的黃金梯隊之中空手而回。

那一年的新秀當中，後來共有十四位球員奪冠，合計拿下26座金盃，而前五順位的球員有四位入選全明星，有三人聯手在熱火拿下二連霸。有趣的是，米粒在活塞的第一年就隨著球隊奪冠，反而是2003年梯隊之中最早登頂的球員，這也讓那年前五順位的球員當中，只剩甜瓜一人沒有冠軍紀錄。

物換星移，風水流轉，曾經和這麼多狀元及榜眼合作的詹姆斯，今年首次要和同梯探花的安東尼同隊，當年最出色的兩名球星聯手，會不會幫助湖人搶下冠軍，讓甜瓜擺脫無冕的紀錄？十月開打的新球季將因此充滿了話題與可能性。