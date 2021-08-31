湖人新陣容到齊 迎接訓練營再招募兵馬

隨著貝茲摩（Kent Bazemore）、朗多（Rajon Rondo）的加盟，洛杉磯湖人隊2021-22年陣容大致底定。儘管整體年齡偏高，但成員具有豐富的實戰和奪冠經驗，這也是該隊優勢。擁有詹姆斯（LeBron James）、戴維斯（Anthony Davis）和衛斯布魯克（Russell Westbrook）三巨頭，理論上實力更勝2019-20年陣容，與布魯克林籃網、密爾瓦基公鹿列下季奪冠熱門隊伍之一。

確定加盟湖人隊，象徵不奪冠即失敗的壓力，幾位成員近日均展開自主訓練，透過社群媒體對外播放。其中，詹姆斯先後與安東尼、衛斯布魯克相約練球，趕訓練營之前磨合，至於戴維斯也有訓練視頻，顯示傷勢已經復原且秀出靈活的運球、飛身灌籃，昭告自己已經準備好迎接開季。離開湖人隊一年的霍華德（Dwight Howard）從練罰球的視頻可窺見，體態維持很出色，將以藍領身份捍衛籃下。

在湖人新球季訓練營開始之前，衛斯特布魯克已開始和詹姆斯練球，日前他還抽空到道奇球場開球！ 美聯社

網上還有兩段安東尼的視頻，第一段從外線不同角度出手，展現三分球的練習成果。同場練習的有大物高中生貝茲（Emoni Bates），讓人眼睛一亮。至於第二段視頻，安東尼拿出進攻萬花筒的本事，其頂級的進攻腳步依舊，預計新球季從板凳出發。

剛以自由球員身份獲湖人續約的霍頓-塔克（Talen Horton-Tucker），以及從邁阿密熱火隊前來投靠的納恩（Kendrick Nunn），找上曾活躍NBA的射手戈登（Ben Gordon）練球。戈登擁有11年資歷，曾摘下2005年度第六人獎，生涯外線命中率40.1％。這對外線命中率28.5％的霍頓-塔克，以及外線命中率36.4％的納恩是重要導師，兩人欲透過調整進一步提升投籃。

在找來安東尼(右)和朗多之後，今年湖人隊陣容平均年齡為聯盟之最，但入選全明星的次數和總冠軍次數也最多，運用得勝的經驗將是重點。 歐新社資料照片

除了幾位主角，湖人隊因應9月28日揭幕的訓練營有邀請名單，陣容暫時擴充至20人篩選，其中包括聯盟打滾多年的老將，或在夏季聯盟表現搶眼的新人。這些球員會獲得一紙名為Exhibit 10的 合約，只要待滿60天沒被刷掉、簽約發展聯盟的南灣湖人隊，薪資可領5000至50000美元不等，已列入名單有簽署雙向合約的瑞弗斯（Austin Reaves）、艾亞依（ Joel Ayayi）、拿Exhibit 10約的布朗（Chaundee Brown）、麥克朗（Mac McClung）。

總教練佛蓋爾（Frank Vogel）表示，外界對湖人年齡偏高影響戰績的臆測不可信，他會充分做好調度工作，讓每一位球員發揮最大化，他說：「年齡代表著經驗，球商可幫助你取勝，我們有過人的求勝慾望，所以外界評論我不會放在心上。」在我觀點，佛蓋爾在這一批陣容中，可望獲得最無私的態度，全隊除了詹姆斯外，沒人敢說自己是第一人，大家拿出所擅長之處，為球隊取勝有所貢獻，包括一球在手的安東尼，以及被人批評只會刷數據的衛斯布魯克，都得圍繞著詹姆斯規劃戰術。

湖人全隊只有詹姆斯一人為主角，沒人敢自稱是大哥，總教練佛蓋爾該做的就是將每一個人功能發揮出來，輔佐詹皇帶領湖人隊奪冠。 歐新社資料照片

所以，新球季佛蓋爾重點工作在挖掘球員所擅長，減輕詹皇和戴維斯的負擔。值得慶幸的是，此番不少球員二度回鍋，所以他無須花費太多功夫，就知道如何運用一手好牌。當然，我們亦無可否認年齡恐影響續航力，即使打滿整季82場亦可能傷兵滿營，因此名助理教練助教罕迪（Phil Handy）的工作，就是解鎖年輕小將如霍頓-塔克、納恩、蒙克（Malik Monk）能力，在下半季撐起來前進季後賽。