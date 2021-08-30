NBA／批厄文對教頭奈許太失禮 裴頓：想當「一哥」就得肩負責任

籃網隊球星厄文（Kyrie Irving）上季因無厘頭神隱、場邊搞怪作法、與媒體隔空互嗆、不合他意就暴怒等行為爭議連連，前NBA球星裴頓（Gary Payton）日前受訪時再加碼指出厄文曾說出對總教練奈許（Steve Nash）相當失禮的話，並批評：「這番話真的非常糟糕。」

籃網去年找來傳奇球星奈許職掌兵符，不過當時厄文在受訪時卻表示，籃網可以不用只有一位總教練，因為自己和杜蘭特（Kevin Durant）其實都可以當，此話一出立刻引起討論，厄文或許沒有惡意，卻也讓新官上任的奈許有些尷尬。

對此，裴頓受訪時怒批：「他（厄文）這番話真的非常糟糕，他應該尊重總教練，應該尊重坐上那個位置的人。」他表示若想當「一哥」就得肩負責任：「如果他想當領袖、想成為頂尖球星，就應該在場上好好負起責任，做好自己該做的事，那麼你的總教練也會為你付出一切，你開心、他開心、全隊都開心。」

籃網上季雖為奪冠大熱門，但在「三巨頭」哈登（James Harden）、厄文和杜蘭特接連因傷所擾的情況下，布魯克林大軍在季後賽次輪就遭淘汰，不過隨著厄文和杜蘭特傷癒復出、哈登在今日宣告將「恐怖回歸」、奈許的帶兵實力受到肯定，外界也引頸期盼下季健康的籃網能打出怎樣的成績。