NBA／灰熊買斷朗多合約 有望重返湖人「老將」陣容爭冠？

《The Athletic》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）今搶先爆料老牌控衛朗多（Rajon Rondo）已與灰熊達成買斷合約，48小時後，朗多就可成為自由球員，查拉尼亞也點出他接下來最有可能重披湖人戰袍力拚冠軍。

朗多之前被從快艇交易到灰熊，後來隨即傳出灰熊可能「不留人」的消息，據《ESPN》薪資專家馬克斯（Bobby Marks）指出，到達曼菲斯後，他甚至沒有接受體檢，如今真的遭買斷釋出，未來的動向也引發關注。

朗多在2019-20賽季為湖人奪冠成員之一，奪冠後他跳槽至老鷹，上季季中轉至快艇，不過他在季後賽被冷凍，完全沒有上場機會，直到今年夏天被快艇交易至灰熊。

之前曾傳出謠言，只要灰熊買斷合約，湖人、勇士、熱火、七六人等球隊都有可能網羅朗多。不過報導指出，目前他轉戰湖人的機會仍較大，因為湖人下季打算以「老將」陣容爭冠，朗多的加入一點也不突兀。