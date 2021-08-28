NBA／八成球員在呼麻？ 杜蘭特好友稱他是吸麻大戶

「戰神」艾佛森（Allen Iverson）日前與同樣是前NBA球員的哈靈頓（Al Harrington）合夥創立了大麻品牌，後者在節目上爆料有80%的球員都會以某種形式吸食大麻，另外籃網球星杜蘭特（Kevin Durant）也曾被好友爆料他不但是呼麻大戶，近期還投資了大麻公司。

現年41歲的哈靈頓接受節目「Club Shay Shay」的視訊訪談，他提到現今聯盟中有八成球員在呼麻，只差在「不同形式」，杜蘭特也在近日與「Weedmaps」公司簽下合作協議，欲推廣運動員使用醫療用大麻，他的好友也曾爆料對方的私生活相當無聊，沒事不出門就在家裡吸食大麻。

NBA在過去對於球員吸食大麻採反對態度，然而在近年卻有逐漸放寬的跡象，自從疫情爆發以來聯盟不再實施大麻檢驗，期間也沒有任何球員因吸食大麻而遭到懲處。