快訊

板橋大遠百有員工確診 突宣布今天暫停營業

神秘嘉賓是李安！陳樹菊獲《時代》百大 當年就是他引介

NBA／八成球員在呼麻？ 杜蘭特好友稱他是吸麻大戶

聯合新聞網 / 綜合報導
杜蘭特曾被爆出有吸食大麻的習慣。 歐新社
杜蘭特曾被爆出有吸食大麻的習慣。 歐新社

「戰神」艾佛森（Allen Iverson）日前與同樣是前NBA球員的哈靈頓（Al Harrington）合夥創立了大麻品牌，後者在節目上爆料有80%的球員都會以某種形式吸食大麻，另外籃網球星杜蘭特（Kevin Durant）也曾被好友爆料他不但是呼麻大戶，近期還投資了大麻公司。

現年41歲的哈靈頓接受節目「Club Shay Shay」的視訊訪談，他提到現今聯盟中有八成球員在呼麻，只差在「不同形式」，杜蘭特也在近日與「Weedmaps」公司簽下合作協議，欲推廣運動員使用醫療用大麻，他的好友也曾爆料對方的私生活相當無聊，沒事不出門就在家裡吸食大麻。

NBA在過去對於球員吸食大麻採反對態度，然而在近年卻有逐漸放寬的跡象，自從疫情爆發以來聯盟不再實施大麻檢驗，期間也沒有任何球員因吸食大麻而遭到懲處。

大麻 NBA 杜蘭特 艾佛森

延伸閱讀

杜蘭特籃球經堅定信心 米爾斯來籃網靠馬刺熟人

湯普森秀練投三分影片 杜蘭特轉發打趣虧踩線

NBA／杜蘭特與格林憶口角 名嘴質疑柯瑞無作為遭提反證

NBA／2K評分現役最高仍不滿 杜蘭特喊該拿99獲詹皇認同

相關新聞

NBA／八成球員在呼麻？ 杜蘭特好友稱他是吸麻大戶

「戰神」艾佛森（Allen Iverson）日前與同樣是前NBA球員的哈靈頓（Al Harrington）合夥創立了大麻品牌，後者在節目上爆料有80%的球員都會以某種形式吸食大麻，另外籃網球星杜蘭特（Kevin Durant）也曾被好友爆料他不但是呼麻大戶，近期還投資了大麻公司。

NBA／3方交易落腳克里夫蘭 馬卡南先簽後換加入騎士

《ESPN》記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）今日（28號）最新消息指出，受限自由球員身份的馬卡南（Lauri Markkanen）終於找到落腳處，透過先簽後換以3方交易形式加入騎士。

NBA／NBA球員工會回饋社區 助翻新街籃聖地洛克公園

辦公總部位於紐約的NBA球員工會日前宣佈，將與紐約市公園處合作協助翻新街籃聖地洛克公園（Rucker Park）球場，內容包括地板修整與鋪設，場邊長椅、籃框與籃板還有記分板更新，還會搭配展現特色的塗裝。

NBA／聯盟傳頒布備忘錄 要求多數工作人員須接種疫苗

根據報導，聯盟傳出已經通知各個球隊，要求下個賽季大多數和比賽相關的人員都必須全面接種疫苗，以達到能夠讓比賽順利正常進行之目的。

NBA／傳喬丹若遭籃網買斷 湖人虎視眈眈欲出手搶人

《ESPN》記者薛爾本（Ramona Shelburne）報導，若老面孔朗多（Rajon Rondo）被灰熊買斷，湖人有興趣簽下這位後衛，事實上薛爾本也提到，紫金軍團還有另一選項，那就是籃網中鋒喬丹（DeAndre Jordan）。

NBA／馬卡南先簽後換投奔騎士 外媒爆勒夫談買斷有譜

騎士今天（28號）透過3方交易，從公牛處先簽後換得到馬卡南（Lauri Markkanen），加上先前選秀會以探花籤選中莫布里（Evan Mobley），又以5年1億美元續簽艾倫（Jarrett Allen），儘管送出南斯（Larry Nance Jr.），禁區輪替仍嫌擁擠。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。