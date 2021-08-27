勇士尋找爭冠拼圖 將成米爾賽普最終落點？

36歲前鋒米爾賽普仍在自由球員市場待價而沽，勇士、籃網、76人三支擁有爭冠實力球隊都想要簽下他。但米爾賽普並不想屈就老將底薪，爭冠對他還不具降薪吸引力。

米爾賽普希望能在市場上爭取一分迷你中產大約590萬美元合約，而不是只能拿一分260萬美元老將底薪或更低薪。米爾賽普上季在金塊還是主要輪換，例行賽場均20分鐘，場均9分、4.7籃板，季後賽根本失去上場空間，場均出賽剩下12分鐘。

米爾賽普去勇士、籃網的角色和作用都很有限，這兩支球隊很難為米爾賽普開出迷你中產合約。勇士和籃網團隊薪資早就爆錶，一旦再送出迷你中產，還得額外上繳近3000萬美元豪華稅，老闆肯定受不了。

勇士和籃網都只想要用老將底薪或低薪撿米爾賽普，勇士需要有經驗大前鋒，確實能給米爾賽普更吃重角色。但籃網板凳還有年輕大前鋒克萊斯頓需要上場空間，撿米爾賽普來卡克拉克斯頓成長空間毫無意義。

籃網上季在送出艾倫之後，二年級新秀克萊斯頓獲得較多出賽機會，展現優異的轟炸籃框能力，由他來擔任葛里芬的替補已經很合適，實在沒有容納米爾賽普的空間。 歐新社

76人也真的不需要米爾賽普，不管76人擺出來的是傳統陣容還是小個子陣容，76人角色球員、鋒線、拉開空間功能性板凳人手都很充足。76人已經有替補中鋒佐蒙德，能拉空間高大鋒線柯爾克瑪茲、史考特，明星小前鋒哈里斯也能扛到大前鋒，看不懂76人那裡需要米爾賽普這種老前鋒。

目前幾支爭冠級別球隊包括公鹿、籃網、湖人、熱火、太陽等五大爭冠熱門，不是沒有薪資空間簽米爾賽普，就是已經沒有角色和板凳需求，唯一最需要大個子內線，又能拉開空間和給予戰術角色的只有勇士。但勇士不太可能為米爾賽普送上迷你中產，因為36歲米爾賽普實力和能力都不值得勇士為他做出這麼大賭注。

因此米爾賽普最終落點和選項最大可能還是老將底薪，36歲失去速度和爆發力的資深大前鋒，米爾賽普在自由球員市場看起來似乎很搶手，但現代NBA只剩下老將底薪，不管是不是爭冠級別球隊，都很難為米爾賽普送上讓他滿意合約。

金州勇士總管麥爾斯透露：「我們或許會用上迷你中產，但我們同樣得為老闆和球隊未來做更重要考量」。麥爾斯和勇士都很慎重，除非有百分百把握，否則勇士不會輕易付出數千萬美元薪資+豪華稅代價。

不論是波特(左)或是伊古達拉(右)來扛勇士大前鋒都顯得不太夠力，米爾賽普要是能加入是再好也不過了。 歐新社資料照片

不過米爾賽普的能力和每場比賽打20-25分鐘表現、作用，還是會讓那些爭冠球隊非常關注，籃網想買想撿的是「保險」，勇士想要撿的是「提升」，76人想要擁有更多經驗和天賦，米爾賽普在市場上仍有爭冠級別球隊積極爭取，行情不算太差。

今年NBA幾支爭冠球隊陣容都已經補得非常完整，包括公鹿、籃網、熱火、湖人、太陽，米爾賽普在這幾支球隊幾乎派不上用場，也很難有存在感，甚至進不了主力輪換。

勇士應該是米爾賽普想要繼續打球、並且得到空間和戰術角色最合適球隊，不過勇士應該不會為他奉上迷你中產，再砸上3000萬美元豪華稅，老將底薪應該就是勇士會給米爾賽普的「最終答案」。

米爾賽普上季在金塊的表現已大不如前，場均9分已是2016-17球季18分的一半，籃板與助攻也都少了很多，千萬以上的年薪恐怕是不要再肖想了。 歐新社資料照片

如果勇士真能用老將底薪撿到米爾賽普，那會非常有趣，勇士不一定會有翻天覆地爆發力，但補了禁區和內線+經驗，勇士在西區將更有顛覆本錢。

對米爾賽普來說，勇士是他繼續享受競爭、融入比賽，踏上爭冠之路上台階，決定權和選擇權都在米爾賽普身上。