艾倫無奈與籃網分手 魯比歐助陣可拚生涯年

上賽季僅繳出22勝50敗排名東區倒數第三的騎士，在今年選秀會上用探花籤選進了來自USC的7呎長人莫布里(Evan Mobley)，加上即將傷癒歸隊的南斯(Larry Nance Jr.)，基本上騎士內線可排出包含上述二人加上中鋒艾倫(Jarrett Allen)，及老將勒夫(Kevin Love)的四人輪值。

原本寄望披上美國隊戰袍在東京奧運向外界證明身手依舊的勒夫，最後卻是以受傷收場，讓他的狀態更加成謎。32歲的勒夫近年狀態下滑，健康狀況也不太穩定，傳出球團不惜將年薪高達3000萬美元的他下放板凳，只為了讓球隊換血能更快步上軌道。騎士陣容以32歲的勒夫最為年長，他與休賽季透過交易得到的魯比歐(Ricky Rubio)是鎮中唯二30歲以上的球員。

23歲6呎11吋的長人艾倫，與20歲新秀莫布里是現今球團重點培養的內線組合。以艾倫的角色來說，近期最出風頭的新聞莫過於，他自信地表示當時他有能力幫助到籃網爭冠，扮演攻守兩端的重要門神。

騎士上季用力擺爛有了不錯的收穫，在第3順位選進長人莫布里(右)，這讓他們內線好手如雲。 歐新社資料照片

無奈籃網旨在強調win now的決心，為了找來哈登(James Harden)組三巨頭，也只得以多方交易送走球隊培養出的優質長人。

從優質綠葉中進化 艾倫才能證明身價

艾倫在籃網的三年多當中秉持他稱職綠葉的精神，生涯第二年起便進步到能繳出10.9分8.4籃板1.5火鍋，投籃命中率達59%。頂著復古爆炸頭造型，艾倫的球風一點也不old school，他對於擋拆戰術有著不錯的掩護質量，跟進下滑朝禁區攻擊的時機點也拿捏得很棒，搭配不錯的運動能力與放球手感，他會是出色的掩護者與跟進攻擊角色。上季被改披騎士球衣之前，他替籃網出賽12場球，出賽26分鐘，便能以67%的高命中率拿下11.2分10.4籃板與1.6阻攻。

而轉戰百廢待舉的騎士之後，融入新體系的適應期也沒有造成他大幅的落差，出賽51場中有40場先發，命中率即使比轉隊前下滑但仍舊高達六成，平均上場時間來到生涯新高，也看見騎士對他的重視。艾倫在30分鐘的時間內繳出13.2分9.9籃板1.7助攻1.4阻攻的穩定成績單。

艾倫(中)沒有因為被交易到騎士就開始亂打，他的表現還是有相當高的水準，球隊也給他充足的上場時間盡情發揮。 歐新社資料照片

騎士球團目標將以艾倫為不動先發中鋒去培養，新賽季若沒有意外的話，也會給予上季鳳還巢北大荒不順遂的魯比歐更高的尊重與禮遇。

騎士制服組期盼能借重魯比歐豐富的經驗去帶領球隊年輕小老弟們的成長。善於組織傳導，創造擋拆進攻機會的魯比歐也被視為解放艾倫往下一個層級前進的關鍵開關。

魯比歐擺脫上季的失意 帶領小老弟的機會再臨

上季失意譬如昨天死，魯比歐今夏東奧賽場上虎虎生風的強悍成績說明，只要教練團找到魯比歐的使用說明書，他絕對有本事去激發年輕潛力股的天賦與成長，更何況除了艾倫，還有莫布利需要有一名優秀的控衛導師來帶領。

魯比歐的節奏掌握得宜，場上樂於分享求權，指揮隊友做掩護的時機與位置，甚至在防守端如何破解對手擋拆，判斷是否換防，這些除了得分技能包外的分享，過去都是魯比歐頗受同隊後輩推崇的環節。

魯比歐上季回到老東家灰狼，由於球隊狀況混亂，他也陷入生涯最大的低潮。還好他在奧運有超高水準的演出，新球季來到騎士應該可以找回自信。 歐新社資料照片

以魯比歐過去在太陽的賽季為例，魯比歐個人和團隊的融洽就配合得不錯，也在迪士尼泡泡圈中創造驚奇。但畢竟職業運動在商言商，為了迎接保羅(Chris Paul)，太陽也只得忍痛放棄魯比歐，雖然事後看來太陽是做了正確的抉擇。

揮別不甘願離開太陽的錯愕與上季身處老東家的失落，魯比歐新賽季再次有機會幫助年輕球隊成長茁壯，相信魯比歐只要在得到尊重的合適體系下發揮，他的表現絕不止於上季在灰狼那般。

年輕雙塔成賣點 艾倫仍擁有潛在可塑性

對於艾倫日前發表有信心在籃網成為奪冠中鋒之言論，他應該要將這樣的自信運用於提升自我與騎士團隊。艾倫具備不須佔有球權的打法優勢，靠著人高手長，不俗的球賽理解力，多半得分來自於擋拆完的成功跟進，與自身賣命拚搶進攻籃板的二波取分。

但艾倫卻還沒充份體現他出色的運動能力、投籃手感與有潛質待開發的內線腳步，若他能增加拉大到罰球圈附近接球攻擊或是策應的比例，威脅性就會大增。兩側的雙衛葛蘭德(Darius Garland)、塞克斯頓(Collin Sexton)便有機會獲得較多的空間去施展切入侵略性，活化球隊戰術的多變。

騎士新球季戰力提升許多，不用讓塞克斯頓(左)一個人唱獨角戲，有魯比歐的協助，球隊應該可以打出更多有效的戰術。 歐新社資料照片

二來，球團勢必要讓艾倫搭配到身高臂展更加出色的莫布里，這兩人聯手的防守範圍能夠拉的很大，夠成熟的情況下，會是可怕的防守搭檔。莫布里除身高、臂展外，橫移速度與平均中上的核心控制能力是他的特點，擁有長人中綜合起來屬於上乘的先天優勢。

騎士在南斯因傷打打停停下，苦無一個稱職的四號位能夠拉開空間，與防守端的協防幫忙。才20歲的莫布里這方面就有更高天賦去升級騎士陣型中的這個位置。只要場上一拉開空間便有機會和艾倫打到高低中鋒，讓艾倫訓練出油漆區腳步和自主進攻本領，也是另一項提升球隊戰力的可能。

艾倫與籃網分手後，過往美好時刻只能追憶，下次見面便是敵人，在騎士有偌大發揮空間的他，該好好把握，衝刺拚個生涯年。

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