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NBA／35歲重返校園 史密斯將代表出賽NCAA高球比賽

聯合新聞網 / 綜合報導
史密斯（J.R. Smith）將代表參加NCAA的高爾夫球比賽。 取自推特Bleacher Report
史密斯（J.R. Smith）將代表參加NCAA的高爾夫球比賽。 取自推特Bleacher Report

前籃球球星史密斯（J.R. Smith）高中畢業就踏入NBA賽場，日前他決定完成自己的大學學業，進入北卡羅來納州立農業技術大學就讀，他也將代表參加NCAA的高爾夫球比賽。

史密斯加入該校男子高爾夫球隊「Aggies」，35歲的他也成為陣中最老新人，前隊友詹姆斯（LeBron James）與曾經的對手柯瑞（Stephen Curry）都獻上祝福，希望他能在大學生活中展開全新的人生。

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