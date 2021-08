NBA／35歲重返校園 史密斯將代表出賽NCAA高球比賽

前籃球球星史密斯(J.R. Smith)高中畢業就踏入NBA賽場,日前他決定完成自己的大學學業,進入北卡羅來納州立農業技術大學就讀,他也將代表參加NCAA的高爾夫球比賽。

史密斯加入該校男子高爾夫球隊「Aggies」,35歲的他也成為陣中最老新人,前隊友詹姆斯(LeBron James)與曾經的對手柯瑞(Stephen Curry)都獻上祝福,希望他能在大學生活中展開全新的人生。

So happy and proud of you my brother @TheRealJRSmith!!!! Love you kid! Best of luck you student/athlete 🙏🏾💪🏾✊🏾👑🔥🔥🔥🔥🔥🔥 GO AGGIES ⛳️ TEAM https://t.co/3OJr6nnzGo