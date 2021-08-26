NBA／35歲重返校園 史密斯將代表出賽NCAA高球比賽
前籃球球星史密斯（J.R. Smith）高中畢業就踏入NBA賽場，日前他決定完成自己的大學學業，進入北卡羅來納州立農業技術大學就讀，他也將代表參加NCAA的高爾夫球比賽。
史密斯加入該校男子高爾夫球隊「Aggies」，35歲的他也成為陣中最老新人，前隊友詹姆斯（LeBron James）與曾經的對手柯瑞（Stephen Curry）都獻上祝福，希望他能在大學生活中展開全新的人生。
So happy and proud of you my brother @TheRealJRSmith!!!! Love you kid! Best of luck you student/athlete 🙏🏾💪🏾✊🏾👑🔥🔥🔥🔥🔥🔥 GO AGGIES ⛳️ TEAM https://t.co/3OJr6nnzGo— LeBron James (@KingJames) August 24, 2021
Now on the tee…..that’s big time @TheRealJRSmith 🙌🏽🙌🏽🙌🏽 https://t.co/kzDhJgBPCb— Stephen Curry (@StephenCurry30) August 25, 2021
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