NBA／里拉德「現在不離開拓荒者」 美媒曝不把未來說死原因

波特蘭拓荒者一哥里拉德（Damian Lillard）身陷交易風波，雖然自己已多次於推特澄清，日前在IG的直播仍被問到是否會留在拓荒者，而他回答不會離開波特蘭後，卻又補上一句「至少現在不會」引人遐想，有美媒透露他這麼說是有原因的。

連年進入季後賽，但距離爭冠仍有一大段距離的拓荒者，本季陣容相較去年沒有太大變動，值得一提的是炒了執教9年的史達茲（Terry Stotts），並找來畢拉普斯（Chauncey Billups）接掌兵符。

《NBC Sports》記者費德曼（Dan Feldman）表示，他手握多項消息，里拉德不把未來說死的原因是想給畢拉普斯一個機會，若新球季拓荒者無法在季後賽走得更遠，未來的動向就很難說了。