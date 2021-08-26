三大阻礙擋在沃爾面前 重返榮耀之路更艱難

沃爾（John Wall）目前仍在火箭陣中，而新一季對他來說，卡在鉅額薪資、上場空間、受傷風險及個人打法等因素交互造成的限制，若是留在休士頓打球將會是一場苦鬥。站在職業生涯的十字路口，他該如何領導這支全力年輕化的重建球隊，將是決定他能否扭轉個人不利劣勢的關鍵。

生涯打了十季的沃爾，上一季還有場均20分的表現，但仍被認為效率下滑，其最主要的原因有四：一是這樣的表現要付出的年薪代價是四千一百萬，二是這樣的個人輸出只換來全聯盟墊底的17勝，三是這樣的數字和他生涯的最高表現仍有一段差距，四是這樣的數據還是高持球比例以及高缺賽場次換來的結果。

由此看來，沃爾新一季若是續留火箭，他和球隊之間最大的問題，就是他個人的現況與火箭未來的重建方向嚴重牴觸。而他想要讓個人評價止跌回升，將會有三大阻礙：

一、排行第三的薪資，擋住球隊重建的空間

沃爾會受到這麼多質疑，最大的關鍵就是他的鉅額薪資。NBA新球季（2021-22）開打之後，沃爾將會是聯盟單季薪資收入第三高的球員。新一季十大單季合約薪資排行榜上，一字排開的球星分別是柯瑞（Steph Curry）、哈登（James Harden）、沃爾、衛斯布魯克（Russell Westbrook）、杜蘭特（Kevin Durant）、詹姆斯（LeBron James）、安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、里拉德（Damian Lillard）、喬治（Paul George）和湯普森（Klay Thompson）。這份名單之中，目前沃爾在母隊所佔的份量和戰績影響力明顯不及其他人。

沃爾(右)在新球季的年薪排名全NBA第三，僅次於柯瑞(左)和哈登，但前十名的球員中，也只有沃爾所在的火箭沒有太大的競爭力。 歐新社資料照片

若是在某些球隊，沃爾的高薪或許還不會讓人這麼難以接受，畢竟他也曾是五次入選全明星的看板主控，但因為火箭目前已進入重建，在年輕化的陣容當中，領著頂薪的沃爾就顯得特別突兀。如果沃爾是當家已久的球星，或是球隊正以他為核心重新組建的話，那也就罷了，但他來休士頓不過一年，不只年資尚淺，上季也沒打出足以當家的氣勢，球隊更沒有明顯宣示要把他納入長期的計畫之中。沃爾的存在，等於是卡住了球隊引進更多球星的空間。

二、大量持球的打法，排擠新人出頭的可能

沃爾是控球後衛，加上單打能力和主攻意識強烈，所以他持球時間非常長。如果沃爾留隊是為了帶動新人，那麼這些新人們想要出頭，就得要有時間和空間發揮，而不是站在一旁看沃爾打球。

火箭在今年選秀會上挑了主打得分後衛的榜眼格林（Jalen Green），而現有的得分後衛小波特（Kevin Porter Jr.）先前也喊出自己其實是個控衛，這兩個年輕的後場搭檔，很可能就是火箭的未來。上季火箭已經用55敗的代價來磨練新秀，若是這一季再把大部份的時間交給沃爾表演，那對新秀的成長絕對不利。

火箭二級生小波特在上季後段「家中無大人」時，跳出來接管比賽，繳出場均16.6分、6.3助攻的成績，新球季他與沃爾如何合作，以及同時培養榜眼新秀格林，將會是火箭隊的難題。 歐新社資料照片

三、多重傷病的威脅，無法穩定帶隊

就算沃爾願意改變自己的打法，在場上釋出更多球權，同時配合教練團的調度，減少自己的上場時間，並成功地調適自己的新角色及心態，全力扶植新一代的火箭新秀們成長，還有一個難以控制的因素會影響自己及全隊，那就是他身上有著多重的傷病威脅。

沃爾九月將要滿31歲，說來不老但也不再年輕。若是以十大單季薪資收入排行榜來看，只有26歲的字母哥比他小，而里拉德、喬治、湯普森都和沃爾一樣在1990年出生。在這一群頂尖球員當中，傷病威脅都會隨著年紀增長而愈趨嚴重，沃爾也是一樣。

2017年巫師與沃爾提前簽下這筆四年一億七千萬的延長合約之後，沃爾就開始諸事不順，傷痛及意外接連發生，連左腳阿基里斯腱斷掉也不是在比賽中發生的，而是在家裡跌倒。在2019年傷停全季，而近三季有出賽紀錄的球季也是平均缺賽30場以上。沃爾的受傷風險，大幅削弱了他的價值。如果他受傷無法出賽，即使他想要幫助球隊也將是有心無力。

沃爾(中)生涯早期在巫師隊很少缺賽，或許是長期拚戰的結果，近年傷痛不斷，而且2019-20整季報銷，新球季他能打多少場比賽，恐怕也是一個很大的問號。 歐新社資料照片

沃爾看似擋住了火箭的重建之路，這樣的態勢讓市場上不斷傳言沃爾很快地就會被球隊給交易出去。然而，沃爾未來兩季合計高達九千萬的薪資，想要在今年就找到能夠接手的下家，真的非常不容易。沃爾確實可能選擇買斷走人，來為自己爭取更好的上場機會，但想要找到雙方合意的金額，也是一樣的困難。

對雙方來說，最好的劇本就是沃爾能健康地打滿下一季，不只自己打出回春表現，還成功帶動隊上年輕新秀，甚至幫助球隊重返季後賽。重新打出了自己的身價之後，在明年夏天被交易到自己想要的球隊。那時沃爾的巨約只剩下一年四千七百萬的球員選項，相比今年來說，在交易市場上比較好脫手。

回想當初為了要解決哈登和衛斯布魯克在場上難以共存的問題，火箭決定賭一把和巫師交易來沃爾。原本預期沃爾應該能和哈登配合的更好，結果哈登走人，換來的歐拉迪波（Victor Oladipo）也受傷，沃爾只能唱獨角戲。而今，接連清掉了卡珍斯（DeMarcus Cousins）和歐拉迪波之後，沃爾成了陣中唯一的明星老將，站在週遭的一票年輕隊友身旁，沒有球團強力背書的沃爾並不是絕對的領導者。在這樣的情況下，沃爾該如何成功帶領這支球隊擺脫墊底，將是新一季他重新找回巨星地位的關鍵。