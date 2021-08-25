紀念布萊恩日 未曝光黑曼巴照變身NFT拍賣

一家區塊鏈公司將NBA湖人已故傳奇球星布萊恩8張未曝光照片，轉為「不可替代代幣」（non-fungible token，NFT），今天進行拍賣，拍賣所得將捐給紀念布萊恩的慈善基金會。

路透社報導，區塊鏈公司Cryptograph想以布萊恩過去未公開的8張照片，來紀念這位傳奇球星。這些照片是在1999年拍攝雜誌照片時拍下。

拍賣所得將捐給紀念布萊恩父女的曼巴和曼巴西塔運動基金會（Mamba & Mambacita Sports Foundation）。這個基金會的宗旨主要是協助年輕的運動員，尤其是女性。

布萊恩未曝光照NFT從今天起拍賣72小時。洛杉磯地區今天慶祝「布萊恩日」（Kobe Bryant Day），布萊恩日之所以選在8月24日是因為他的球衣號碼8號和24號。

昨天是布萊恩43歲冥誕。去年1月，布萊恩和13歲女兒吉安娜（Gianna Bryant）搭乘的直升機墜毀，兩人不幸喪生，同機另外7人也罹難。

不可替代代幣（NFT）作品是以獨一無二的數位檔案形式，儲存在區塊鏈中，對收藏家來說具有價值。