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NBA／活動再現雷霆經典絕殺 里拉德難置信距離之遠

NBA台灣 / udn記者黃耿誼／綜合外電報導
Damian Lillard。 法新社
Damian Lillard。 法新社

拓荒者球星里拉德（Damian Lillard）近日受球團邀請，參與一次一對一指導球迷投籃的活動。活動內容是只要球迷接受里拉德的指導後在指定地點投進球，就能獲得相對應的獎金。指定地點其中除了籃下、罰球線、中距離和三分線以外，還特別貼上里拉德在2019年季後賽中絕殺雷霆經典一擊的地方貼上貼紙。

當活動進行到尾聲時，里拉德帶著球迷挑戰經典一擊的地方。里拉德重回絕殺點後就說道：「這真的這麼遠嗎？」工作人員便回答：「是的，是37英呎。」里拉德聽到距離後就出手將球投進，之後他便補上一句：「這真的是遠。」（註：37英呎約為11.3公尺）

里拉德生涯除了在喬治（Paul George）面前絕殺對決雷霆的系列賽以外，另一讓人印象深刻的就是在2014年與火箭的系列賽中，比賽最後0.9秒投進絕殺三分，幫助拓荒者淘汰火箭。

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