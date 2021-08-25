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NBA／黃蜂正式簽下羅齊爾 傳合約為4年9700萬美元

中央社 / 夏洛特24日綜合外電報導
Terry Rozier。 美聯社
Terry Rozier。 美聯社

美國職籃NBA夏洛特黃蜂與後衛羅齊爾（Terry Rozier）今天正式簽下複數年合約。他的經紀人先前曾表示，雙方簽的是一份4年9700萬美元的合約。

黃蜂並未宣布合約內容，但羅齊爾的經紀人上週告訴多家媒體，雙方同意簽下一份4年9700萬美元合約。

黃蜂總經理庫普恰克（Mitch Kupchak）在新聞稿中說：「在黃蜂的兩個球季中，羅齊爾成為本隊重要的一分子，他十分具有競爭力、強悍、才華洋溢，且各方面不斷精進。他展現領導能力，把良好的工作態度帶給我們的年輕球員。」

羅齊爾在NBA2015年選秀會上，被波士頓塞爾蒂克以第16順位選中。上季是羅齊爾在黃蜂的第2個球季，他平均每場比賽可獲20.4分、4.4籃板、4.2助攻。

在塞爾蒂克4年，羅齊爾一共獲得30場先發的機會，但在黃蜂他成為重要的一員，兩個球季下來，先發了132場，平均每戰的上場時間超過34分鐘。

羅齊爾說：「我一到黃蜂，球迷和球團都很歡迎我，我很高興能長期待在黃蜂。我等不及要和隊友、教練、球團通力合作，在未來幾年打出好成績。對於所有信任我的人，我深懷感激；我也迫不及待要在新球季披掛上陣。」

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