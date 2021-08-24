新北開放籃球場 愛好者開心試身手盼早日脫口罩
COVID-19疫情趨緩，新北市今天起開放籃球場，許多籃球控開心急奔球場試身手。運動中心籃球場場次也早被團體預定一空，有民眾表示，希望早日能解封脫口罩盡情打球。
隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，新北市自24日起開放籃球場、公園涼亭體健設施及海泳、浮潛。但避免群聚，兒童遊具仍不開放。
市府表示，有關浮潛等業者已依市府指引接受預約中，公園的體健設施也有不少長者使用，各地籃球場一早就擠進許多民眾，試試久沒上場奔馳的身手。
體育處表示，部分運動中心因疫情延後到下午2時才營業，早在8月初就開放預約的羽球場，受到東京奧運激勵，總是預約滿檔。今天開放籃球場預約，下午也出現在門口排隊等待進場人潮。
中和運動中心表示，籃球場使用費不低，一般都是供團體預約並團進團出，今天一早就被預約一空，首先上場的是高中籃球隊，雖然被要求戴口罩運動，但這群校隊選手們表示，能上場就已經夠興奮了，不在意這口罩的小問題。
板橋等地下午下起大雨，但許多籃球控等雨一停，顧不得場地仍積水濕滑，迫不及待上場熱血一番。平時就常打球的曾姓民眾表示，過去防疫期間禁止打球，對愛打籃球的人來說非常痛苦，他認為，相關單位封籃板及拔球框等方式，把人當賊來防有點誇張。
曾姓民眾說，打籃球必然會爆汗及肢體衝撞，尤其滿臉是汗的時候，帶口罩打球確實是不小障礙，除了影響呼吸也可能一下子就濕透了。他說，希望不戴口罩盡情打球的日子能早點來臨。
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