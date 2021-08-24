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年薪不到新隊友一半 施羅德輸給自己

聯合新聞網 / 特約記者李亦伸
施羅德(左)在季中拒絕湖人的四年高薪續約，結果季後在自由市場乏人問津，勉強靠塞爾蒂克以迷你中產低薪收留才有球打，但塞爾蒂克給板凳球員威廉森(右)的新合約都比他的年薪高1倍，真是讓他情何以堪？ 歐新社資料照片
施羅德(左)在季中拒絕湖人的四年高薪續約，結果季後在自由市場乏人問津，勉強靠塞爾蒂克以迷你中產低薪收留才有球打，但塞爾蒂克給板凳球員威廉森(右)的新合約都比他的年薪高1倍，真是讓他情何以堪？ 歐新社資料照片

塞爾蒂克決定用四年5400萬美元續約替補中鋒R威廉斯，但塞爾蒂克卻只願意為前湖人後衛施羅德送上一年迷你中產年薪590萬美元合約。28歲施羅德上季為湖人先發61場，場均15.4分、5.8助攻，這是合格先發控球數據。

24歲R威廉斯身高203公分，屬偏矮內線，威廉斯靠的是拚勁、速度和爆發力。上季主要在塞爾蒂克擔任替補，場均8分、6.9籃板、1.8火鍋，投籃命中率7成2，每場只出賽19分鐘，球員效率值高達25.7(PER)，全隊最高。

湖人在上季季中曾為施羅德開出四年8400萬美元續約報價，但施羅德希望拿到一分四年至少一億美元以上合約，雙方沒有談成。沒想到施羅德季後賽打完，湖人因為明星大前鋒戴維斯傷停，西區季後賽第一輪就被太陽淘汰，施羅德市場行情和形象直直落，甚至崩盤。

乏人問津的施羅德最終只拿到塞爾蒂克迷你中產報價，還不保證先發，如果施羅德拒絕，他很可能就剩下「老將底薪」可以領。

施羅德若是留在湖人掛名主力先發控衛，沒拿冠軍也很風光。但來到塞爾蒂克之後要跟史馬特和普里查德競爭，沒打出成績前多半只能從板凳出發。 歐新資料照片
施羅德若是留在湖人掛名主力先發控衛，沒拿冠軍也很風光。但來到塞爾蒂克之後要跟史馬特和普里查德競爭，沒打出成績前多半只能從板凳出發。 歐新資料照片

R威廉斯的幸運和大合約來自他的努力和玩命，他不在乎先發、替補，不在意上場時間長短，不抱怨自己角色，他成為隊友最好夥伴，成了教練最信賴角色球員和內線屏障。

更重要的是塞爾蒂克成為最棒團隊球員，他讓塞爾蒂克禁區更有保障和護框能力，R威廉斯犧牲、付出以團隊為重的性格和努力，為他贏得一分跟表現、身價、場上貢獻匹配合約。

施羅德就不像R威廉斯這麼甘於角色球員，他是接近全明星後衛，擁有聯盟最佳第六人實力，他在湖人要求先發，不願打替補，他需要球權和戰術，施羅德更多是球隊、團隊、教練去配合迎合他，不是他為團隊和隊友做出犧牲。

湖人上季如果成功奪冠，施羅德身價和形象就不會崩盤，但湖人最終衛冕失敗收場，施羅德自我凌駕團隊的性格和霸氣，沒有戰績做為基石，湖人沒有衛冕成功，湖人在詹姆斯、戴維斯傷停時，施羅德也沒能展現帶領球隊能力，讓施羅德想要一分至少一億美元合約的自信和傲慢終成一場空。

威廉斯(右)雖然是塞爾蒂克替補中鋒，過去幾季上場時間不多，但上季他拚命搶籃板、送火鍋，很有把握時才會出手得分，努力做苦工的結果讓球隊很看重他的價值！ 歐新社資料照片
威廉斯(右)雖然是塞爾蒂克替補中鋒，過去幾季上場時間不多，但上季他拚命搶籃板、送火鍋，很有把握時才會出手得分，努力做苦工的結果讓球隊很看重他的價值！ 歐新社資料照片

施羅德運氣也確實不夠好，湖人衛冕失敗，讓他的努力白費。另外就是性格，施羅德不肯屈就不同角色和替補的堅持，讓教練團和管理階層更難應變和調整。NBA就是這樣現實，你可以吵也可以鬧，更可以自主輪休和提出要求，但你必須是一線球星甚至是超級球星，無法取代，在自由球員市場依然炙手可熱。

施羅德上季在湖人的表現連二線球星都稱不上，他想要一分跟個人數據、身價、表現相襯的合約就難上加難。以過去4-5年NBA正常球員市場和文化，施羅德的實力和表現要拿一分年薪2000萬美元以上合約並不誇張，但自由市場定義、身價並不能只是靠個人表現和數據，經紀人實力、球員性格、市場生態和競爭，都可能決定不同身價。

施羅德選擇塞爾蒂克做為新起點，他是沒有選擇、迫不得已，這不是壞事。但他得把握最後機會，從替補重新出發、證明自己，為自己拚一分更大合約。

因為德國男籃負擔不起施羅德(左)的巨額保險金，他也放棄參加這次的奧運，失去了一個證明自己的舞台。施羅德必需在塞爾蒂克打出優質的成績，否則沒人會再當他是球星來看待。 歐新社資料照片
因為德國男籃負擔不起施羅德(左)的巨額保險金，他也放棄參加這次的奧運，失去了一個證明自己的舞台。施羅德必需在塞爾蒂克打出優質的成績，否則沒人會再當他是球星來看待。 歐新社資料照片

R威廉斯是個幸運小子，他用玩命精神和努力回報球隊，成為隊友支柱，不佔球權、不搶先發、不耍個性，他是塞爾蒂克新賽季爭東冠最好的板凳奇兵和X因子。

NBA現實人生，施羅德沒得後悔，他只有更努力、更專注在球場上，更重要的是修正自己性格，在自我和團隊之間找到平衡。

塞爾蒂克 Dennis Schroder 湖人

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