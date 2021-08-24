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NBA球員退役後的生涯 耕耘各階層籃球教育

聯合新聞網 / 陳光立
史戴克豪斯18年NBA璀璨生涯，兩度入選全明星。現在范德比大學男籃隊執教。 范德比大學提供
史戴克豪斯18年NBA璀璨生涯，兩度入選全明星。現在范德比大學男籃隊執教。 范德比大學提供

NBA是職業籃球最高殿堂，每年超過500人登錄於30隊，東西區各遴選12位全明星，僅少數創造輝煌進籃球名人堂（Naismith Memorial Basketball Hall of Fame），不少人在球迷還沒記住名字前就消失。高掛球衫後，部分人耕耘基層發揮影響力，培育傑出新生代，譬如艾倫（Ray Allen）、史戴克豪斯（Jerry Stackhouse）、哈德威（Penny Hardaway）、霍華德（Juwan Howard）、尤恩（Patrick Ewing）等，均以教職活躍籃壇。

艾倫在90年末、2000年初，是NBA公認的優質射手，生涯18年外線命中率高達四成，締造生涯投入最多三分球的紀錄，2008年於波士頓賽爾蒂克隊、2013年邁阿密熱火隊兩度登頂奪冠。退役後，投入籃球教育於邁阿密私立學校 Gulliver Prep任總監暨總教練。之所以選此地為教職起點，原因是兒子小艾倫（Ray Allen Jr.）於該校就讀，並為校隊成員之一。

退役後的艾倫現也投身籃球教育，加入邁阿密當地的私人學校擔任總監兼教練，要分享個人經驗培育下一代。 Gulliver Prep提供
退役後的艾倫現也投身籃球教育，加入邁阿密當地的私人學校擔任總監兼教練，要分享個人經驗培育下一代。 Gulliver Prep提供

接受地方媒體採訪時，艾倫表示：「在NBA舞台裡，我是少數能改變對手防守策略的人。因為大家都知道，只要一有空檔我就能得分，也因此我能左右防守、改變球場節奏。在這一點，我期待能傳承給下一代，讓他們學到實戰經驗。」

除了艾倫這菜鳥教練，一些昔日的風雲人物已執教多年，其中不乏締造二度輝煌的人，以教練身份成為名人。擁19年NBA資歷的泰瑞（Jason Terry），2009年摘年度最佳第六人頭銜，2011年隨達拉斯獨行俠隊奪年度總冠軍。退役後，一度進入亞利桑那大學當助理教練，如今轉往開發聯盟大急流城黃金（Grand Rapids Gold）任總教練。曾與泰瑞當隊友的史戴克豪斯，也有18年NBA璀璨生涯，兩度入選全明星。現在范德比大學男籃隊執教，子弟兵包括「天下第二人」皮朋（Scottie Pippen）的兒子。

曾入選為年度第六人、與達拉斯獨行俠隊攜手奪冠的泰瑞，目前離開大學教職轉往發展聯盟。 Grand Rapids Gold提供
曾入選為年度第六人、與達拉斯獨行俠隊攜手奪冠的泰瑞，目前離開大學教職轉往發展聯盟。 Grand Rapids Gold提供

擁有14年生涯、四度入選全明星的「一分錢」哈德威，曾被看好為喬丹（Michael Jordan）接班人。在奧蘭多魔術隊與歐尼爾（Shaquille O'Neal）組雙星連線，1995年擊敗所向披靡的芝加哥公牛隊闖總決賽，可惜敗給西區勁旅休士頓火箭隊。退役後，他在2018年重回故鄉母校孟菲斯大學執教男籃，在當地培育明日之星。「密西根五虎」之一的霍華德，NBA資歷長達19年之久，當選過一次全明星，2019年回母校擔任男籃隊教練，尋求生涯第二春。

擁有14年NBA生涯、四度入選全明星的「一分錢」哈德威，90年代風光非常，退役後返回母校孟菲斯大學執教。 孟菲斯大學提供
擁有14年NBA生涯、四度入選全明星的「一分錢」哈德威，90年代風光非常，退役後返回母校孟菲斯大學執教。 孟菲斯大學提供

在上世紀縱橫籃壇的紐約尼克隊中鋒尤恩，算是目前最大牌的前NBA明星。17年生涯入選過11次全明星，2002年退役後轉任教職，最初於華盛頓巫師、休士頓火箭隊、奧蘭多魔術隊與夏洛特山貓隊（黃蜂隊前身）任助理教練，2017年接掌NCAA名門喬治城大學男籃隊，2021年帶隊拿下大東區聯盟冠軍，無論是當球員、當教練都極為稱職。以球星身份名利雙收後，再當教練對籃壇發揮影響力，就如尤恩所述，他不單是教球，還要成為心靈導師啟發球員，就如以前的老教練一樣，要幫助年輕人成長。

尤恩算是近代最為成功的籃球教練典範，早從2003年開始投身教職，今年帶領喬治城大學拿下大東區聯盟的冠軍。 喬治城大學提供
尤恩算是近代最為成功的籃球教練典範，早從2003年開始投身教職，今年帶領喬治城大學拿下大東區聯盟的冠軍。 喬治城大學提供

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