NBA／湖人陣容超豪華穩奪冠？ 助教評：僅是紙上的名字

湖人在休賽季積極補強，找來包含衛斯特布魯克（Russel Westbrook）在內的多名好手，組成三巨頭瞄準總冠軍。儘管陣容豪華，湖人隊助教漢迪（Phil Handy）仍不敢大意，他表示，光是名單無法替湖人拿到冠軍，球隊還有很多需要努力的地方。

湖人上季爭奪衛冕失利，季後重整步伐盼明年能搶回冠軍寶座，除衛斯特布魯克外，還補進「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）、「魔獸」哈沃德（Dwight Howard）等明星好手。

「當你看到那張紙時，你會說湖人很有本錢，自動奪冠了，不，老兄，我們還有很多工作要做，比如凝聚、比如找到我們的節奏，以及成為一體。」漢迪認為，現在就說湖人奪冠是言之過早，他承認「那些在紙上的名字是非凡、傑出的名字。」但光是「名單」並不會為湖人贏得冠軍。

漢迪提到，他的執教生涯與眾多球星合作過，現在湖人雖有一票好手，但仍需要不斷地努力，他說：「我們必須做好我們的工作，以確保我們可以融為一體，我們合適嗎？這些傢伙必須想辦法找到能互相在一起打球的方式，並且做出犧牲，並讓他們的名字真正宰制賽場。」