聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／不滿2K能力值太低 比爾妻爆粗口怒嗆遊戲公司高層
知名NBA電玩遊戲2K22近期公布球員的能力值，引起許多NBA球員不滿，紛紛在社群媒體上抱怨，包括僅得到89分的巫師球星比爾（Bradley Beal），不只本人在推特表示「太好笑了！」，他的妻子也替丈夫打抱不平，跳出來和2K高層大打口水戰。
2K22的高層羅尼（Roonie Singh）將上季場均可得31.3分的比爾能力值設為89分，比爾的老婆對此相當不滿，在推特寫下：「2K的羅尼就是個笑話。」羅尼則發推：「祝大家周末愉快，除了比爾的妻子。」後來他很快地就刪除這條推文並改發：「噢，有人的老婆不高興了，那是真愛，我很欣賞！」
羅尼此舉徹底惹怒比爾的老婆，她爆粗口回擊：「狗在吠，鴨子在叫，所以小丑做小丑的事情時不要那麼驚訝，我至少敢做敢當，下次記得標記我羅尼，那則推文刪得太快了。」
Oh boy we have the wife upset too. That’s real love, I appreciate that! https://t.co/ssHFZWhQ6W— Ronnie 2K 2K22 (@Ronnie2K) August 20, 2021
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言