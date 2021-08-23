NBA／不滿2K能力值太低 比爾妻爆粗口怒嗆遊戲公司高層

知名NBA電玩遊戲2K22近期公布球員的能力值，引起許多NBA球員不滿，紛紛在社群媒體上抱怨，包括僅得到89分的巫師球星比爾（Bradley Beal），不只本人在推特表示「太好笑了！」，他的妻子也替丈夫打抱不平，跳出來和2K高層大打口水戰。

2K22的高層羅尼（Roonie Singh）將上季場均可得31.3分的比爾能力值設為89分，比爾的老婆對此相當不滿，在推特寫下：「2K的羅尼就是個笑話。」羅尼則發推：「祝大家周末愉快，除了比爾的妻子。」後來他很快地就刪除這條推文並改發：「噢，有人的老婆不高興了，那是真愛，我很欣賞！」

羅尼此舉徹底惹怒比爾的老婆，她爆粗口回擊：「狗在吠，鴨子在叫，所以小丑做小丑的事情時不要那麼驚訝，我至少敢做敢當，下次記得標記我羅尼，那則推文刪得太快了。」