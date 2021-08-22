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NBA／湖人抱團拚冠軍 詹姆斯前隊友看衰：場上只有一顆球

聯合新聞網 / 綜合報導
湖人季後大換血，找來多位明星球員力拼下個賽季冠軍，不過前NBA球星佛萊（Channing Frye）卻不看好紫金軍團。 路透
湖人季後大換血，找來多位明星球員力拼下個賽季冠軍，不過前NBA球星佛萊（Channing Frye）卻不看好紫金軍團。 路透

湖人在季後交易來衛斯特布魯克（Russell Westbrook），又簽下甜瓜安東尼（Carmelo Anthony），與詹姆斯（LeBron James）、戴維斯（Anthony Davis）組成超豪華陣容。不過外界並不看好湖人，連「詹皇」昔日隊友佛萊（Channing Frye）都看衰紫金軍團下個賽季的表現。

由於陣中控球後衛再度懸缺，湖人季後交易來衛斯特布魯克，之後又簽下甜瓜、哈沃德（Dwight Howard）等人，但也因此失去了庫茲瑪（Kyle Kuzma）、凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）、哈瑞爾（Montrezl Harrell）等9名球員。

佛萊過去和詹皇曾在騎士搭檔過，退役後轉為球評。近期他在Podcast節目Road Trippin中談到，雖然湖人星光熠熠，但他不認為湖人這次陣容補強能融入球隊現有打法，也不看好他們能拿下冠軍。他說：「我愛LeBron，我愛AD，我愛Melo，我還愛Russell Westbrook。但現在是2021年，場上只有一顆球不夠他們分。」

儘管佛萊不看好湖人的隊型和年齡並說道：「這支老邁的球隊必須打完82場例行賽才能進入季後賽。」但他表示，若假設所有湖人隊球員都是健康的情況下時，湖人有機會爭奪冠軍，不過他也直言，自己不認為他們能做到整季都沒有傷病。

湖人

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