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NBA／離開快艇後 灰熊恐將朗多再交易
曾於2007-08球季奪下冠軍戒的老將朗多（Rajon Rondo）自2014年底離開賽爾提克後，每一年都轉隊，今年甚至可能被兩度交易。朗多季後被快艇交易到灰熊，不過根據美國媒體報導，灰熊應該還不是他下季的落腳處，因為新東家似乎也沒有留他的打算。
之前快艇把朗多、貝佛利（Patrick Beverley）和奧圖魯（Daniel Oturu）交易到灰熊，除了縮減薪資壓力，也換得舊將布萊德索（Eric Bledsoe）。不過據美媒報導，灰熊似乎不打算長期留下這3名球員。
美媒分析，灰熊目前還沒有爭冠競爭力，貝佛利和朗多這2位老牌控球後衛應該無法提供太多幫助。貝佛利日前已被送到灰狼，朗多也不太可能繼續待在球隊，而且灰熊陣中也已有年度最佳新秀主控莫蘭特（Ja Morant）了。
朗多去年在快艇未獲重用，僅出賽18場，投籃命中率48.6％，場均得分7.6、5.8助攻、3.1籃板。目前朗多的合約剩下一年，薪資750萬美元，灰熊若要尋求交易，恐怕沒辦法取得太好的籌碼，畢竟他在上季季後賽表現平庸，還被快艇隊教頭泰隆魯（Tyronn Lue）冷凍。
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