各路圓夢列車來勢洶洶 字母哥能拿二連霸嗎？

今年季外最具話題性的自由市場補強，無非就是東西區奪冠圓夢列車紛紛啟航的組團消息。

洛杉磯湖人季外合組震撼市場的超大團，黃金03梯的兩大巨星詹姆斯(LeBron Jame)、安東尼(Carmelo Anthony)終於在生涯尾聲合體，加上大三元製造機衛斯特布魯克(Russell Westbrook)於大學後，重返洛杉磯的回鄉戲碼。魔獸哈沃德(Dwight Howard)鳳還巢奪冠之地，以及多收好幾張的老將優待票上車。雖然團隊整體年紀偏高，但球星光環的聲勢浩大、戰力整合得宜的話，是有可能會重回失去一年的總冠軍競爭行列。

至於東區籃網捲土重來的企圖心強烈，首要任務便是先搞定了當家一哥杜蘭特(Kevin Durant)的四年續約，也發出預告將設法在開季前完成和哈登(James Harden)，厄文(Kyrie Irving)的合約。

籃網雖然失去丁威迪(Spencer Dinwiddie)這名替補大將，卻找來澳洲王米爾斯(Patty Mills)增添後場進攻能量，三巨頭健康合體的美好願景下，籃網仍是東區球隊中角逐冠軍的強力圓夢列車。

杜蘭特剛幫助美國男籃在奧運奪金，氣勢正旺，搭配健康歸隊的哈登和厄文，奪冠看好度在國際賭盤還是名列第一！ 歐新社資料照片

除此之外，去年季中交易之後打不出行情的公牛，本季補強更加強勢，晉身全明星級別的拉文(Zach Lavine)加上德羅展(DeMar DeRozan)共組雙箭頭，以及鮑爾(Lonzo Ball)、卡盧索(Alex Caruso)在後場指揮，佛西維奇(Nikola Vucevic)居中守護內線。若球團能解決馬卡南(Lauri Markkanen)的去留問題，這陣容怎麼看都在東區都相當有威脅性。

新科總冠軍公鹿想力拼二連霸，在東區想出線要遭遇的還不止上述兩隊的強力威脅。

熱火隊同樣是公鹿不可忽視的一股力量，奪冠功臣的防守悍將塔克(PJ Tucker)琵琶別抱直奔南灘，加上熱火擁有羅瑞(Kyle Lowry)讓後場組合更有資歷，主力輪值的留守，歐拉迪波(Victor Oladipo)的回歸，莫里斯(Markieff Morris)的助拳，熱火只要保持健康，戰力同樣驚人。

塔克(中)在暢飲封王香檳之後拍拍屁股走人，他心中可能正高唱著「其實我特別喜歡邁阿密和有黑人的洛杉磯」。 歐新社資料照片

公鹿即便是新科冠軍 小市場仍難吸引球星前來

反觀公鹿雖在字母哥的帶領之下幫助密爾瓦基風光奪得50年來的首冠，但是冠軍魅力仍不敵小市場球隊的商業吸引力不足的現實。同樣是具有機會爭冠的圓夢列車，公鹿這一輛車的星度，商業號召力，就是吸引不到眾多目光，因此奪冠陣容在休賽季沒有並太大變動，三本柱依舊是最大賣點。

安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)今年展示不同的進攻技巧嘗試，彰顯出他力求突破與進步的體現，歷經今年的季後賽想必對他的心理層面也會有相當程度的提升。

他從季後賽受傷缺陣，仍強行於冠軍賽復出奮戰，場上MVP統治級的成績令人動容他對於總冠軍的渴望與決心，多次於隊友不在狀態內的危急之際，仍隻手遮天扭轉戰局，相信新球季安戴托昆波在進攻端、組織策應方面還會有更果決、有變化性的球技演出。

安戴托昆波在日前也意氣風發地表示，縱使組團風氣興盛，出現許多所謂的超級球隊，但他們想篡位總冠軍，得先經過他與公鹿這關才行。

面對來勢洶洶的各路好手，字母哥(左)毫不怯戰，在他的眼中可能是「像個自不量力的復讀生，完不成金榜題名的使命。」 歐新社資料照片

塔克琵琶別抱 公鹿得尋找攻守黏著劑

攤開冠軍陣容，塔克離隊將會令布丹霍澤(Mike Budenholzer)的小陣容的戰術無法實行，對手一直補強的情況下，衛冕軍公鹿新賽季恐怕是舉步維艱。

塔克雖然身高矮，但是上肢或下盤的力量都十分巨大，防守端能從一號守到五號，同時進攻端還能保有全體速度的推進。在他離開球隊之後，這樣專幹髒活的硬漢角色顯然是沒有人能取代，公鹿在攻守兩端勢必得歷經轉換與磨合。

哈勒戴(Jrue Holiday)從後場能守到鋒線的多功能將對公鹿格外重要，而季後賽期間球隊因為傷兵後場深度明顯不足，哈勒戴與米道頓(Khris Middleton)幾乎操好操滿。新球季迪文森佐(Donte DiVincenzo)的歸建，也會是後場調度的重要看點。 此外還須借重健康的希爾(George Hill)與提格(Jeff Teague)的豐富經驗來控場。

至於塔克留下的空缺如何彌補，我認為板凳上的波提斯(Bobby Portis)會是重要因子，他在今年季後賽字母哥缺陣期間已多次展現他是擁有得分與防守的能耐，且先發與替補定位的轉換並不會對他的表現造成太大的阻礙。

波提斯有大將之才，在塔克離開之後，他可以大聲跟球隊說：「不怕有我在，放著讓我來」！ 歐新社資料照片

過去在公牛、尼克不得志的波提斯也表示跟隨著公鹿奪冠的這段旅程，讓他在密爾瓦基找到歸屬感，今夏拒絕獨行俠與熱火報價而已2年900萬的佛心價碼續留公鹿，便是他願意和這個團隊再打拼下一座總冠軍的最佳寫照。波提斯擁有大個子少有的移動速度與外線手感，同時防守端拚搶籃板的意識與防守站位也比過去出色。只要布丹霍澤願意給予他更多且穩定的出賽時間，他在球隊四號位置上會是攻守兩端重要的黏著劑2.0。

公鹿靠著安戴托昆波的帶領也許有機會在例行賽虎虎生風，但是面對來勢洶洶的多方組團挑戰，季後賽靠字母哥一個人很難走到最後。公鹿不論是今年奧運國家隊二人組或是角色球員，都應該改善自我或團隊配合上的缺失，去發揮他們應有的價值，同時還需教練團放手信任子弟兵，開發不同場上組合去激盪出火花。不靠球星名氣，不倚賴大城市喧囂的繁華魅力，靠著團隊一心的發揮，公鹿才有辦法在充滿嚴峻挑戰的環境中，再次叩關總決賽舞台。

☆ 與林文一起暢談籃球

☆ 閱讀更多林文的NBA專欄

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康