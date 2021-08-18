NBA／費城76人恩比德頂薪續約 4年1億9600萬美元

美國職籃NBA費城76人已與中鋒恩比德（Joel Embiid）達成協議，以1億9600萬美元（約新台幣54.7億元）價碼續約4年，將繼續合作到2026-27年球季。

76人推文顯示恩比德與球團老闆哈瑞斯（Josh Harris）的簽約合照，推文中寫著「恩比德不會去其他地方」。

今年27歲的恩比德，是NBA上季最有價值球員（MVP）票選亞軍，僅次於拿下MVP的丹佛金塊中鋒約基奇（Nikola Jokic）。恩比德帶領76人拿下東區例行賽戰績龍頭，但在季後賽第二輪敗給亞特蘭大老鷹。

恩比德上季每場平均拿下28.5分、10.6顆籃板，使他有資格獲得NBA頂薪續約合同。他是2014年選秀探花，在上季季後賽右膝半月板撕裂，但他仍帶傷上陣，勝任76人看板球星。

他的新合約將於2023-24年球季開始，此前他曾與76人簽署一份從2018-19年球季開始的5年1億4800萬美元續約合同。