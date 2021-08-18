別太看衰西蒙斯 優秀控衛何必強求投籃？

最近被交易謠言甚囂塵上的費城76人明星後衛西蒙斯(Ben Simmons)，其實嚴格來說，還是一名相當出色且底氣十足的控球後衛，但可惜他做錯了三件事：出生的年代不對、在錯的時間發生「冷腳」現象(cold feet)以及被看似名不其實的選秀狀元名號，本文認為25歲的西蒙斯不管是繼續留在費城還是被交易至其他隊，他的前途還是大有可為的。

老一點的球迷回想一下，在20年前的NBA控球後衛，我們可以唱名一堆投球不精的控球後衛，其中紐約出產的不精投球控衛最出名，牧師之子傑克森(Mark Jackson)、安德森(Kenny Anderson)、街頭籃球出生的汀斯利(Jamaal Tinsley)、布魯克林出產馬布瑞(Stephon Marbury)的表弟泰菲爾(Sebastian Telfair)等，這些後衛在全盛時期標榜的就是一流的運球、上流的組織傳球和不入流的投射能力…….而且這些球員對於不是很拔尖的進攻能力其實也不是非常在意，因為他們是控球後衛，控球組織和綜觀全場的能力才是他們所在行的。

NBA過去對控衛的要求較低，像亞金斯(左)這樣的球員就算是可用，而汀斯利(右)則已經是很不錯的控衛了。 歐新社資料照片

所以堂堂狀元西蒙斯因為一次季後賽的系列戰表現不佳，現在被搞得交易進退不得，說真的他是生錯年代了，20年後風水輪流轉，在現今NBA中鋒都要學砍三分的年代，西蒙斯一季只珍貴的出手一兩次三分球其實沒什麼大不了的，但真的就是不符合NBA的潮流罷了，開個玩笑說，西蒙斯過去兩季的三分球命中率分別為100%(2019-20投一中一)和50%(投二中一)，其實命中率高得嚇人…….@#$%^&

撇開進攻方面的罩門不說，單憑西蒙斯身高號稱6呎11吋、240磅的體型，不但可說是籃球界有史以來最高的控衛，在一對一與所有後衛放對(包含2號得分後衛)時，他可以說是佔盡了體型的優勢，這也是為何在命中率方面，西蒙斯不但是全聯盟季賽時期第四高(62.1%)的球員，在控球後衛中更是排名第一，原因就是因為西蒙斯靠著身高優勢和自己熟悉的球路，所有進攻幾乎都是在籃框下附近作投射、上籃或甚至是扣籃得分的，這不是目前NBA的主流，有點無聊，但是它可靠、有效。

西蒙斯運球好、速度快，又有身材優勢，在籃下得分輕鬆寫意，自然不會想在外線投太多。 歐新社資料照片

身高接近7呎，在防守所有後衛或三號小前鋒以下球員時，西蒙斯的防守數字也都很不錯，其中包含籃板、抄截在內，所以過去兩球季西蒙斯都獲選NBA最佳防守隊伍，除了進攻為人詬病之外，西蒙斯是非常難得的球員，76人至今想把西蒙斯交易，但一直無法成功的原因就是76人隊秤鐵了心，要不就要換五星級的大球員，要不我們就不換，因為西蒙斯值這個價！

為了之前季後賽的冷腳不出手問題，西蒙斯已經開始接受教訓了，身價暴跌、比起其他還在度假的隊友，他必須被迫和同是天涯淪落人的前輩朗多(Rajon Rondo)一起開始做投籃訓練，其實練歸練，期待不用太大，類似像西蒙斯、朗多這種天生控衛精靈，「投籃子」這一動並不在他們的DNA中，過去幾年西蒙斯在休季期間從事過類似的投籃集訓，驗收時還可以，但實際作戰成果並不理想，他的平均得分每年微下降、出手次數也逐年微減少。

西蒙斯最需要的是心靈訓練和情境投球，他的投籃姿勢並沒有問題，但在之前季後賽他拿了球沒出手才是最大障礙，不管是76人隊，還是未來要他的球隊，應該是在針對不同的作戰情境模擬出讓他出手的感覺，投球這種東西天分和慾望是與生俱來的，要求西蒙斯做適當的比例出手即可，他不可能做到單場在外線出手超過15次的後衛。

西蒙斯(左)每年休季都在苦練投三分球，但一到正式比賽還是不想投、不敢投、不用投，再練也是白練，還不如教練直接強迫他每場先投一個再說。 歐新社資料照片

西蒙斯是2016年的選秀狀元，當時看中的就是他前鋒的身材卻有後衛的靈魂，不選他當狀元，那麼同一屆中誰該是狀元？英格蘭(Brandon Ingram)、布朗(Jaylen Brown)、小沙波尼斯(Domantas Sabonis)…….還是後來才被開發的席亞康(Pascal Siakam)？這幾位其實在生涯初期時，也都是半成品，也是磨了幾年後才開竅的。比來比去，在當時的時空背景下，西蒙斯在天賦方面的確是高其他同梯一等的，只能說76人沒有想到西蒙斯在進攻方面的意志如此薄弱。

話又說回來，他要是沒有在季後賽的暴冷進攻表現，今天根本也就沒有這個話題和可能的交易，我們不要忘了，在兩年前的季後賽，密爾瓦基公鹿隊的安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo )與多倫多暴龍隊在東區冠軍賽相遇，不也因為缺乏跳投技巧，敗戰後被各界恥笑只是個會在中低位攪和的傻大個嗎？結果看看今年的NBA總冠軍是誰？