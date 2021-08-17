三巨頭組團引領新世代 雙星抱團一邊涼快

NBA奪冠「雙星組合」已經過時，「三巨頭」組團才是奪冠新世代。公鹿三巨頭安戴托昆波+米道頓+哈勒戴、籃網三巨頭杜蘭特+厄文+哈登、熱火三巨頭巴特勒+羅瑞+阿德巴約、湖人三巨頭詹姆斯+戴維斯+衛斯特布魯克，這四支擁有三巨頭組團球隊是爭冠第一熱門梯隊。

其他幾支三巨頭球隊包括76人安比德+西蒙斯+哈里斯、太陽保羅+布克+艾頓、爵士米契爾+戈貝爾+柯利、勇士柯瑞+湯普森+格林、快艇雷納德+喬治+布萊德索，這五隊都只能排在爭冠球隊第二梯隊。

從雙星到三巨頭 NBA早已進入組團、抱團世代

NBA最新統計資料顯示，NBA450名球員年薪500萬美元以下佔55%，年薪2500萬美元以上佔10%不到，剩下大約35%球員年薪在500-2500萬美元之間，NBA進入三巨頭組團新世代，頂薪、高薪球員約佔10%，將近六成球員都只能拿低薪或底薪。

沒有三巨頭組合很難爭冠，最近四個鮮明例子：

上季季後賽西區傷病不斷，湖人雙星傷了前鋒戴維斯，湖人對太陽七戰四勝系列賽從2：1領先接著吞三連敗被太陽淘汰。金塊傷了後衛穆雷，金塊對太陽系列賽就難以回天。快艇在西決對上太陽，雷納德傷停情況下，快艇最終被三巨頭太陽給淘汰。

雷納德(右)與喬治(左)的組合雖然超強，隊中也還有其他不錯的球員，但今年不足以讓他們打進總冠軍賽，未來若無補強將更為困難。 美聯社

東區籃網在傷了厄文後被公鹿翻盤，即使哈登帶傷上場，最終還是被公鹿給逆轉。即使是籃網三巨頭，傷了一名球星還是難以挽回情勢，像湖人只有雙星組合，只要傷了其中一人，整季努力都將化為泡影。

連續五年打進總冠軍賽勇士，最近連續兩年無緣季後賽，就是栽在三巨頭傷病和解體，杜蘭特離隊，湯普森整季傷停，柯瑞孤軍無力可回天。

新賽季勇士即使湯普森恢復健康完整歸隊，但還是少了一個球星，前鋒維金斯檔次還差一點，前鋒格林進攻、投籃太差，勇士還是需要一名有自主得分能力和能協防禁區、保護籃板前鋒，暴龍前鋒席亞康是勇士天生絕配。勇士如果不能組成三巨頭，最終還是很難爭冠，柯瑞+湯普森+格林仍不足以稱為三巨頭，但健康勇士確實有能力打進西決。

勇士的格林、柯瑞、湯普森(左至右)現在已無法算是正規的三巨頭了，若是能換來暴龍的席亞康，勇士就有機會再起。 歐新社資料照片

根據ESPN最新戰力排名和賭城奪冠排名，爭冠排行榜籃網第一，湖人第二，公鹿第三，熱火第四，全都是三巨頭組團，沒有三巨頭只有更加艱難。

三巨頭組團趨勢創造NBA爭冠新世代，拓荒者後場雙槍已經沒有競爭力，金塊約柯奇+穆雷雙星組合也很難跟上爭冠世代。

紐約尼克今年季外組成華克+藍道+羅斯，比較接近「窮人版」三巨頭，後衛華克近況下滑，羅斯老樹新生，三巨頭星度稍差，但今年添加三分射手佛尼爾，尼克雖然沒有頂級球星，但有4名精英組合，紐約球迷還是期待尼克打出「奇蹟」。

塞爾蒂克也有另類三巨頭泰托姆+布朗+史馬特，今年季外又用迷你中產簽下前湖人後衛施羅德，泰托姆、布朗都是精英級球星，場均都有25分輸出，塞爾蒂克仍需要填補板凳經驗、防守，並期待培養出第三號球星。沒有三巨頭組合或抱團，塞爾蒂克想要東區爭出線只會更加困難。

塞爾蒂克的史馬特(左二)還不到泰托姆(右二)與布朗(右一)的等級，球隊想爭冠可能還需要再找第三號球星。 歐新社資料照片

76人是另一個鮮明例子，安比德+哈里斯+西蒙斯三巨頭組合，因為西蒙斯球路打法受限又不會跳投，現在陷入掙扎，西蒙斯交易是76人重組三巨頭，並重新回到聯盟爭冠球隊最重課題。

NBA這年頭沒有三巨頭甭談爭冠，不管你喜不喜歡，這就是NBA爭冠新世代一定要走的路。