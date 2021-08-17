小鮑爾天賦高成長快 勢將為喬丹洗刷污名

在籃壇被視為大神等級的喬丹（Michael Jordan）球場無所不能，生涯擁有六屆NBA總冠軍頭銜、六次總決賽最有價值球員、五屆例行賽最有價值球員獎座。但是，卸下球衣當球隊老闆成績卻不及格，自從斥資2億7500萬從Bob Johnson手裡買下夏洛特黃蜂隊，球隊始終處於重建狀態，直到選進才華洋溢的鮑爾（LaMelo Ball）方現轉機，Michael Jordan商場成就靠鮑爾這一把。

獲喬丹欽點前，鮑爾與這位「球神」並無交集，他和兩位哥哥成長於洛杉磯近郊的小鎮奇諾崗（Chino Hills），遺傳父親和母親的運動基因，活躍於高中籃壇。大鮑爾（Lonzo Ball）早兩年跨足NBA，以首輪第二順位加盟洛杉磯湖人隊，在紐奧良鵜鶘隊效力兩年後，今年8月8日第一次拿到4年大約，以8500萬美元轉戰芝加哥公牛隊。

小鮑爾(右)出生於洛杉磯郊區的小鎮奇諾崗，此處誕生好幾位NBA球員，包括他的哥哥鮑爾(左)，今年以4年8500萬元加盟芝加哥公牛隊。 祖魯聯盟／提供

排名老二的李安吉羅- 鮑爾（LiAngelo Ball）實力、發展性均不若另兩人，且跟隨UCLA洛加大赴中國大陸打交流賽時，於精品店順手牽羊被捕，最終還驚動時為總統的川普（Donald Trump）出面，才免於牢獄之災返美，卻也斷送自己大學前途，近兩年NBA屢屢叩關受挫，今年喬丹賣了小鮑爾面子，邀請李安吉羅- 鮑爾代表黃蜂隊打夏季聯賽，最終能否換到一紙約未知數，但黃蜂隊展現誠意，也算是贈予小鮑爾摘年度新人王的回禮。

小鮑爾早在業餘時期，就受到各界矚目，並經認證實力為三兄弟之最。在美國高中聯賽吹判的台灣教練陳木村說，小鮑爾打球很有靈性，傳球視野、投籃都比兩位兄長出色，能在加入NBA第一年就摘下最佳新人實至名歸。曾於中華男籃代表隊效力、打過大陸CBA、台灣SBL的楊玉明說，他在奇諾崗就開了一間籃球學校，三兄弟名氣暴增後出門練球均引起騷動，便上門聯繫楊玉明，希望能借他的場地閉門練球。

也因為這機緣，楊玉明得以和鮑爾的父親、一家人近距離交流。他說，三兄弟條件不同、球風卻頗為類似，屬於會切、會傳、會投籃的全能化，不偏向於特定角色，這裡面發揮最佳的就是老三。奇諾崗高中除了鮑爾三兄弟，還有另一對兄弟有NBA身手，可惜哥哥因玩滑板意外喪生，弟弟歐康烏（Onyeka Okongwu）目前效力於亞特蘭大老鷹隊，前途備受看好。

喬丹縱橫球場多年，如今當老闆卻無法自己下場，總是選錯新秀、交易也是一蹋塗地，11年換掉五任總教練，如今得把希望寄託於小鮑爾身上。新人年即斬獲佳績，促使喬丹計畫以鮑爾為核心，圍繞建造一支具競爭力的隊伍，亟欲擺脫接手球隊353勝506敗污名，目標是突破4成11勝率，成為角逐季後賽的勁旅。

喬丹縱橫球場多年，被譽為NBA有史以來最強的球星。但是，改當球隊老闆後卻未能複製成就，名下的黃蜂隊處於掙扎狀態，始終沒能成為奪冠勁旅。 歐新社資料照片

為喬丹運籌帷幄的另一把推手，就是前洛杉磯湖人隊GM庫普恰克（Mitch Kupchak）。從接手開始，他策動華克（Kemba Walker）、洛齊爾（Terry Rozier） 先簽後換的交易，又用兩個次輪選秀權，從老鷹隊盤來葛拉罕（Devonte' Graham），這兩人從上季觀之確實發揮作用，算是成功操作。

被外界批評沒選人眼光、缺乏操盤能力的喬丹，於2018年找來前洛杉磯湖人隊的總管庫普恰克(右)，經過幾次交易把黃蜂隊再度帶入季後賽。 歐新社資料照片

2021年的選秀尚未看出成果，但備受各方好評。包括透過操作方式，以首輪第11順位選進布克奈特（James Bouknight），又從紐約尼克隊換來運動能力絕佳的「彈簧人」瓊斯（ Kai Jones），黃蜂隊正一步一步組成奪勝拼圖，而最關鍵的那一片就是鮑爾，他帶入激情、速度和戲劇性，讓夏洛特甚至全美球迷樂於觀看賽事。鮑爾一家除了球技，還有過人自信。也因此，摘下年度新人王的他稍早宣布，新球季要把球衣號碼從2號換為1號，這也是高中時期的背號。