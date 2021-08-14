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NBA／談衛少交易案 巫師總管：我們坦誠面對彼此

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
巫師總管夏帕德談衛少交易案背後過程。 美聯社
巫師總管夏帕德談衛少交易案背後過程。 美聯社

華盛頓巫師隊在今年休賽季透過交易將球隊主控衛斯特布魯克（Russell Westbrook）送回家鄉效力洛杉磯湖人隊，成為至今規模與星度最大的交易案，而巫師總管夏帕德（Tommy Sheppard）就表示，在衛斯特布魯克心向洛杉磯的情況下，巫師也希望透過交易案補強陣容，讓雙方很快就達成共識。

過去三個賽季從雷霆、火箭隊一路轉戰到巫師的衛斯特布魯克，在休賽季期間再度被送往湖人，如願回到家鄉球隊打球，並且將與詹姆斯（LeBron James）、戴維斯（Anthony Davis）組成三巨頭陣容，至於巫師則是獲得了庫茲瑪（Kyle Kuzma）、凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）、哈瑞爾（Montrezl Harrell）等人，也不至於是血本無歸。

談到這筆牽動五支球隊與多名球星的交易案，巫師總管夏帕德在今天表示，在今年休賽季期間他與衛斯特布魯克早就進行過坦誠的交流，並確定衛斯特布魯克求去的決心，「在選秀前一天，我們就交流了一些想法和意見，我們很坦誠的面對彼此，最重要的是知道他是否想要繼續在這邊打球，因為這對我們和球隊來說都很重要。」

夏帕德坦言，在考量衛斯特布魯克對於球隊的貢獻以及他的意願下，能與湖人達成交易案確實是最好的做法，「我很願意努力幫助他，就像他過去一季幫助我們一樣，在這種情況下，我們可以透過交易，讓他的離開也能幫助巫師。」

夏帕德最後也強調，假使交易案沒有達成，衛斯特布魯克也將會繼續留在華盛頓為巫師效力，「不過最終機會出現了，這對於我們彼此來說都是一件很重大的交易案，我祝福他一切順利。」

在送走衛斯特布魯克後，巫師雖然少了一名聯盟頂尖球星，但也換回了多名可用之兵，更重要的是在薪資空間上有了可以靈活運用的空間，為球隊未來增添不少可能性。

巫師 衛斯特布魯克 湖人

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