NBA／球迷打賭里拉德會加入湖人 本人現身回應：賭一百萬

聯合新聞網 / 綜合報導
拓荒者球星里拉德（Damian Lillard）。 歐新社
拓荒者球星里拉德（Damian Lillard）。 歐新社

NBA休賽季，拓荒者一哥里拉德（Damian Lillard）成為球隊急欲爭取的一塊拼圖，雖然本人一再重申沒有轉隊的意願，仍止不住球迷將其當作茶餘飯後的話題，近日就有推特鄉民表示：「湖人最後仍會得到里拉德，你們願意賭多少錢？」沒想到釣出本人回應。

湖人已經在這個休賽季交易來「大三元製造機」衛斯特布魯克（Russell Westbrook），然而這樣的震撼彈似乎仍無法滿足湖人球迷，他們還想看到里拉德降臨洛杉磯，不過本人顯然沒有這種打算，他在推特上回道：「賭一百萬。」間接告訴對方他根本不會去湖人。

時常在推特上與鄉民交流意見的里拉德過去就對自己的交易傳聞十分感冒，先前還曾因此與親近的記者爆發衝突，面對球迷，里拉德的回應也不會太客氣，至於未來動向，目前僅傳出76人仍極力想爭取與拓荒者的交易，但風聲僅止於此，顯然並沒有給出雙方皆合意的報價。

洛杉磯 感冒 里拉德 湖人 拓荒者

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