養壞潛力股的後衛墳場 尼克招到降價華克一樣是賭注

紐約尼克過去幾年來一直在控球位置上懸而未決。長年戰績疲軟的尼克，不斷嘗試後場組合的變化卻始終找不到解答。當年選秀名列樂透區的幾名後衛都陸續來到尼克，期望在這處於混沌時期的球隊，尋求職業生涯之中再度證明自己的機會，只可惜最後都未能如願。

這幾年來陸續有2015年首輪第七順位的穆迪耶(Emmanuel Mudiay)在2018-2019打過尼克，做為板凳球員雖然有他的上場時間在，但天賦看似已達天花板的他依舊無法改變角色球員的命運。2014年首輪第十順位的裴頓(Elfrid Payton)生涯走得是比穆迪耶要好一些，但也只能以中規中矩形容。在尼克打滾兩季的裴頓即便有先發機會能表現，卻也說不上有令人記憶猶新的比賽，上個賽季助攻數，還從7.2次驟降到僅有3.2次。新球季裴頓也將離開紐約重返鳳凰城。

穆迪耶(1號)在尼克的兩個球季除了跟著打爛仗、偶爾多飆飆三分球外，並沒有學到太多控衛的好本領。 歐新社資料照片

更年輕的後衛還有同梯雙寶，2017選秀大蘋果球迷罵翻了尼克制服組放棄史密斯(Dennis Smith Jr.)，而用第一輪第八順位選進當時令人滿頭問號的法國控球尼利基納(Frank Ntilikina)。

有趣的是，生涯發展曲線急速下墬的史密斯在第三個賽季就來到尼克，希望重新找回他曾被譽為同梯四大控衛之首的身手。只是這兩名年僅23歲的新生代控球，傷勢不停纏身已讓他們的體能優勢逐漸消弭，粗糙與充滿缺陷的球技在尼克體系的培養下，非但沒有獲得改善，他們倆個還在充滿鎂光燈與高度關注壓力環境下的紐約打到快被世人淡忘他們的存在。史密斯也在羅斯(Derrick Rose)交易案中被打包到活塞結束大蘋果之旅。

尼克在2017選秀第一輪第8順位選進尼利基納(左)已經是經典的失敗案例，第13順爵士還選到米契爾哩，更厲害的是經過4年的養成之後，他的場均得分僅5.5分、助攻2.7次，在奧運也是打得掉漆，恐怕連法國隊都要懷疑這是不想讓他們拿金牌的手段嗎？ 歐新社資料照片

綜觀以上幾個例子，尼克這幾年屯了許多年輕球員卻打不出來，整支球隊從上到下內部問題不斷。

華克賭上生涯最大冒險 降價加盟也是不得已

季外補強光靠著大蘋果市場的號召力已不足以因應現在流行球星組團的風氣，每年在市場上亂撒錢的結果就是薪資空間被套牢，這樣的輪迴直到上個球季才被打破。尼克在年度最佳教練總教練錫伯杜(Tim Thibodeau)的帶領之下，打到東區第四重返季後賽，跌破了許多專家眼鏡。

鎮隊之魂羅斯(Derrick Rose)、打出全明星身價的藍道(Julius Randle)，再加上新賽季將以兩年1800萬投奔尼克的華克(Kemba Walker)，通通都是抱著在紐約找到生涯第二春的打算而加盟。 羅斯和錫伯杜昔日師徒情深，彼此熟悉默契足，而藍道過去不三不四的球風，拼命轉型，苦練出外線投射能力並能保持健康，讓他在小球戰術中的四號位上總算熬出頭。

藍道(左)與羅斯(右)在尼克都打得如魚得水，雖然季後賽第一輪就被老鷹4：1幹掉，但這已是他們近8年來首次再打進季後賽了，下季加入華克之後是有機會更上層樓。 歐新社資料照片

華克在交易市場開市後被交易到雷霆並完成買斷，降價前來尼克的用意無非是希望尋求發揮的空間。然而，華克拿甚麼拼出生涯第二春的本錢？

綠衫軍在確立以泰托姆(Jayson Tatum)為核心建隊之後，他的角色越來越尷尬，過去黃蜂時期天行者鋒芒不再，被瓜分掉許多球權之後，更讓他失去打球的激情與動能，加上身材矮小於防守端的劣勢與傷病困擾，31歲的華克市場價值確實一直在下滑。華克前兩季只出賽56、43場，數據全面下滑，場均得分跌破連續五年在20分以上的紀錄。若沒有和尼克的這筆合約，估計近年出勤狀況不穩的華克也沒把握能撈到多大的合約，遑論有哪隊能提供給他先發級別的角色定位。

來到尼克的首要之務就是保持健康的出賽，對於握有球權這件事，他與羅斯不同時在場的話，勢必能夠持有球權和藍道配合打擋拆，而這也是華克能逐漸找回風采的唯一希望。 但如果三人同時在場，他還是得像在綠衫軍一樣去適應無球打法，如果他能夠認清扮演輔助角色的事實對於他生涯後期的發展會好一些，羅斯的不死鳥生涯就是他很好的教材。

華克(右)可以好好學學羅斯(左)，徹底拋棄曾是球隊招牌球星的包袱，打起來沒壓力反而可能會更寫意。 歐新社資料照片

怕就怕無論是年輕新秀或者尋求生涯再起的球員，要在尼克體系中站穩並發光，真不件是容易的事。雖然現在流著前公牛血液的團隊已有雛型，但沒有紮實的防守可能就不會被青睞，看看養壞的諾克斯(Kevin Knox)，與崛起的托潘(Obi Toppin)便呈現黃金交叉，根本就讓人遺忘諾克斯也有過曇花一現的成績。

團隊防守端能否掩護華克，以及他個人在單防強度的提升，也是向來防守屬於被動弱勢的華克需要面對的殘酷課題。華克看似降價入主尼克，實則面臨生涯最大風險的挑戰，這筆兩年合約走完他的生涯尾聲也幾乎就定調了，是否還有機會再朝下一筆千萬年薪合約邁進，新球季華克的表現將十分關鍵。

☆ 與林文一起暢談籃球

☆ 閱讀更多林文的NBA專欄